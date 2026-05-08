Skoko prozvao Šutu nakon napada na novinara: "Toleriraju nasilje i bezakonje"

Igor Skoko iz Centra osudio je napad na novinara i djelatnika HNK Split Siniša Vuković, poručivši kako političko nasilje mora biti nedvosmisleno osuđeno, bez ikakvih opravdanja i relativiziranja.

Skoko je istaknuo kako je obrana slobode govora ključna brana nasilju, neovisno o tome slaže li se netko s iznesenim stavovima ili ne. Izrazio je očekivanje da će policija pronaći napadača te da će odgovorni biti strogo sankcionirani.

U svojoj reakciji kritizirao je i gradonačelnika Tomislav Šuta, tvrdeći da je od preuzimanja dužnosti pokazao preveliku toleranciju prema nasilju i nezakonitim postupcima. Kao primjere naveo je, među ostalim, izostanak sankcija prema političkim istomišljenicima, huškanje na novinare te toleriranje nezakonitih radnji.

Skoko smatra kako takav odnos političkih dužnosnika prema kršenju zakona društvu šalje pogrešnu poruku, zbog čega je, kako kaže, nužno da javne osobe jasno osuđuju nasilje i zahtijevaju brzo djelovanje institucija.

Pozvao je policiju, DORH, USKOK i pravosuđe na hitnu reakciju i strogo kažnjavanje odgovornih, upozorivši kako građani ne žele da Split postane “grad slučaj” u kojem se ljudi pitaju tko je sljedeća žrtva nasilja.