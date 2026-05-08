"Novinara su nazivali četnikom, drugog ganjali motikom": Ivošević žestoko udario po Šuti

Bojan Ivošević oštro je reagirao nakon incidenata usmjerenih prema novinarima tijekom obilježavanja Dana grada Split, prozvavši gradonačelnika Tomislav Šuta zbog izostanka javne reakcije.

Ivošević tvrdi kako je tijekom svečane sjednice Gradskog vijeća, u sklopu službenog protokola Grada Splita, jedan novinar bio izvrijeđan nazivajući ga “četnikom”, dok je za vrijeme proslave Sudamje drugi novinar, prema njegovim riječima, bio proganjan ulicom uz prijetnje motikom.

U objavi na društvenim mrežama ustvrdio je kako gradonačelnik na te događaje nije reagirao niti ih javno osudio. Posebno je kritizirao Šutin slogan o “gradu bez podjela”, poručivši kako nakon ovakvih incidenata takve poruke zvuče neuvjerljivo.