Karte za Hrvatsku na SP-u koštaju 'po suho zlato': Pogledajte gdje se sve i za koliko prodaju

Želite li uživo gledati hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a još niste nabavili ulaznice? Nema problema, ako ste spremni izdvojiti nekoliko pozamašnu svotu. Jer baš kao i uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj, internet je već preplavljen oglasima, platformama za preprodaju i “preprodavačima iz sjene”, koji pokušavaju zaraditi goleme iznose na velikoj potražnji za utakmice Vatrenih.

Interes za utakmice Hrvatske tradicionalno je ogroman, a Svjetsko prvenstvo koje će se prvi put igrati u tri države dodatno je podiglo potražnju. Navijači iz Hrvatske, dijaspore u SAD-u i Kanadi, ali i brojni ljubitelji nogometa žele osigurati mjesto na stadionima, pa su cijene već sada otišle u nebo.

FIFA je za Svjetsko prvenstvo 2026. uvela model takozvanog “dynamic pricinga”, odnosno dinamičkog određivanja cijena ulaznica. To u praksi znači da cijena raste kako raste interes navijača, slično kao kod avionskih karata ili koncerata velikih glazbenih zvijezda. Upravo je taj model izazvao brojne kritike navijačkih skupina i sportskih organizacija jer mnogi smatraju da običnim navijačima praktički onemogućuje odlazak na stadion.

Koliko stoje službene ulaznice?

Službene cijene ulaznica za grupnu fazu prvenstva razlikuju se ovisno o stadionu i kategoriji mjesta. Najjeftinije ulaznice za pojedine utakmice kreću se od oko 60 američkih dolara, dok standardne kategorije dosežu između 200 i 500 dolara. Premium i hospitality paketi, koji uključuju luksuzne lože, catering i posebne sadržaje, prelaze nekoliko tisuća dolara po osobi.

Prema podacima partnerskih platformi za prodaju ulaznica, za pojedine utakmice Hrvatske već sada se traži od 250 do 300 dolara za najjeftinije mjesto, dok bolje pozicije na stadionu dosežu 700, 1000 ili čak više od 2000 dolara. Situacija je još ekstremnija za utakmice završnice prvenstva. FIFA je tako najskuplju kategoriju ulaznica za finale podigla na čak 10.990 dolara, što je višestruko više nego na prethodnom Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Internet stranice specijalizirane za preprodaju ulaznica već su pune oglasa u kojima se karte za utakmice Hrvatske nude po višestruko većim cijenama od nominalnih. Neki preprodavači otvoreno traže pet, deset ili čak petnaest puta viši iznos od originalne cijene.

Američko tržište pogoduje preprodavačima

Dok UEFA i FIFA formalno pokušavaju ograničiti crno tržište kroz personalizirane ulaznice i digitalne sustave prijave, američko tržište dopušta legalnu preprodaju po znatno višim cijenama. Upravo zbog toga stručnjaci procjenjuju da će sekundarno tržište za Svjetsko prvenstvo 2026. biti najveće u povijesti nogometa.

FIFA je zato uvela digitalne ulaznice povezane s FIFA ID računom i službenom aplikacijom za prvenstvo. Svaki kupac mora imati registriran račun, a ulaznice se prenose elektronički. Cilj je spriječiti prevare i prodaju lažnih karata, no iskustva s prethodnih velikih natjecanja pokazuju da prevaranti uvijek pronađu način da iskoriste veliku potražnju i neiskustvo navijača.

Zbog toga organizatori upozoravaju navijače da budu izuzetno oprezni pri kupnji preko neslužbenih kanala. Na internetu se već pojavljuju lažni oglasi, lažne potvrde kupnje i prevare s digitalnim transferima ulaznica. Posebno je rizično kupovati karte preko društvenih mreža, anonimnih oglasa i sumnjivih internetskih stranica, jer u slučaju prevare navijači najčešće ostaju bez novca i bez mogućnosti povrata sredstava.

Kako bi barem djelomično smanjila nezadovoljstvo navijača, FIFA je uvela i ograničen broj takozvanih “Supporter Entry Tier” ulaznica po cijeni od 60 dolara namijenjenih navijačima reprezentacija sudionica. Međutim, riječ je o vrlo malom kontingentu karata koje će biti gotovo nemoguće dobiti bez sreće u lutrijskom sustavu prodaje.

Gdje navijači najčešće kupuju ulaznice?

Uz službenu FIFA-inu platformu, navijači do ulaznica pokušavaju doći i preko brojnih međunarodnih stranica za preprodaju karata, na kojima cijene svakodnevno rastu kako se približava prvenstvo. Najpoznatije među njima su SeatPick, StubHub, SeatGeek, Viagogo, Ticombo i Hellotickets.

Na SeatPicku se tako za utakmicu Engleska – Hrvatska u Dallasu trenutačno mogu pronaći ulaznice od oko 700 dolara za najjeftinija mjesta, dok prosječna cijena prelazi 1500 dolara. Na pojedinim platformama VIP i hospitality paketi za najatraktivnije utakmice završnice dosežu i više desetaka tisuća dolara.

Prema podacima SeatPicka, najjeftinije ulaznice za grupnu fazu prvenstva trenutno se mogu pronaći za oko 100 funti, no riječ je uglavnom o manje atraktivnim utakmicama reprezentacija koje ne spadaju među favorite. S druge strane, utakmice velikih reprezentacija poput Hrvatske, Engleske, Brazila ili Argentine višestruko su skuplje već u startu.

Na StubHubu i SeatGeeku cijene se konstantno mijenjaju ovisno o potražnji, pa se za utakmice Hrvatske može naići na ulaznice od 700 do 2000 dolara, dok premium mjesta uz teren dosežu i nekoliko tisuća dolara.

Treba naglasiti kako FIFA službeno upozorava navijače da kupnja preko neslužbenih platformi nosi ozbiljan rizik. Organizatori navode da ulaznice kupljene preko neautoriziranih kanala mogu biti poništene, a ulazak na stadion odbijen. Posebno se upozorava na mogućnost lažnih ili dupliciranih digitalnih karata, što je postalo jedan od najvećih problema modernih sportskih događaja.