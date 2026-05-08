Zbog radova se od ponedjeljka zatvaraju ove ceste u Strožancu i Podstrani, evo detalja

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ 11.svibnja 2026.g. započinju radovi u Strožancu i Podstrani koji se izvode kao dio Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Na području Strožanca izvode se radovi na vodoopskrbnom cjevovodu u ulici Rastovac od kućnog broja 7 do adrese Domovinskog rata 66 A. Planirani radovi će se izvoditi do 15.06.2026.g.

Na području Podstrane izvode se radovi na kanalizacijskom cjevovodu u Ulici don Petra Cara, od kućnog broja 116 do kućnog broja 122.g.

Cesta će biti zatvorena od ponedjeljka 11. svibnja 2026. u 9 sati do petka 15. svibnja 2026. godine, u 17 sati.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.