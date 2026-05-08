Država iznajmljuje poslovni prostor u Splita za tisuću eura. Evo kada ga možete razgledati

Uz poslovne prostore, Državne nekretnine na natječaju su oglasile i garaže s kojima će u ponedjeljak, 11. svibnja od 9 sati i započeti pregledi u Zagrebu u Radauševoj ulici, a od 9:45 mogu se obići dvije garaže za zakup u Šeferovoj ulici. U ponedjeljak su na rasporedu još tri ulična poslovna prostora u širem centru grada: Vlaška 80 od 10:30, Kneza Domagoja 12 od 11.30 i Kneza Trpimira 9 i 11 od 12:15. Uz Zagreb, poduzetnici zainteresirani za rad u Rijeci na Banderovu od 10 h mogu pogledati prostor od 50-ak kvadrata u Tizianovoj 36A.

U utorak, 12. svibnja, od 9 sati može se pogledati mali poslovni prostor u prizemlju Vukovarske 226B, a od 10 garaža u Lastovskoj 15. Slijede pregledi još dva poslovna prostora u Novom Zagrebu od 60-ak kvadrata, od 11 sati na lokaciji Brune Bušića 10, a u podne u Sortinoj 1C nasuprot Avenue Malla. U Splitu se od 10 sati može pogledati najmanji prostor s natječaja za zakup u Zagrebačkoj 21, u zgradi nasuprot splitskog pazara, a 80-ak kvadrata prostora u Stivanu na Cresu na rasporedu je od 10:20.

Zadnji dan pregleda u Zagrebu je srijeda, 13. svibnja, kada se mogu obići prostori na lokacijama: Primorska 31, Trg Vladka Mačeka 2, Nova cesta 29, Ozaljska 61 i garaža u Kikićevoj 9, a u Osijeku su u srijedu od 11 sati na rasporedu za pregled dva prostora za zakup u Županijskoj 20.

U četvrtak, 14. svibnja, poduzetnici zainteresirani za rad u Varaždinu i Daruvaru mogu od 9:15 pogledati prostor od 60-ak kvadrata na varaždinskom Malom placu te od 10 sati 20-ak kvadrata na daruvarskom Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Svi poslovni prostori u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponude za zakup mogu predati pravne osobe, fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te sve ostale fizičke osobe koje podnose ponude za garaže. Adresa za podnošenje ponuda je Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, 10000 Zagreb.