Nakon napada na splitskoj Rivi oglasila se gradonačelnica Supetra: “Znam kako je živjeti pod prijetnjama”

Gradonačelnica Supetra osudila je napad na splitskog novinara i političkog komentatora Sinišu Vukovića, koji je, prema njezinim riječima, jučer na splitskoj Rivi napadnut zbog svojih stavova i političkih uvjerenja.

Poručila je kako je zabrinjavajuće što prijetnje, verbalni napadi i nasilje prema ljudima zbog javno izrečenih stavova postaju sve češća pojava u društvu.

– Nažalost, postalo je gotovo uobičajeno da pojedinci svoje frustracije rješavaju prijetnjama, bilo fizičkim napadima, bilo porukama prijetnji u inboxima ili komentarima na portalima. Takvo ponašanje ne smije postati normalno niti prihvatljivo u demokratskom društvu – istaknula je.

Gradonačelnica je dala podršku Vukoviću, ali i svim osobama koje se suočavaju s prijetnjama zbog javnog djelovanja ili iznošenja vlastitih stavova. Dodala je kako i sama ima iskustva s prijetnjama te naglasila da nitko ne bi smio živjeti i raditi pod pritiskom nasilja i zastrašivanja.

Pozvala je građane da svaki oblik prijetnji prijavljuju nadležnim institucijama, otkrivši pritom da je i sama službeno obaviještena o podizanju optužnice protiv osobe koja joj je uputila prijetnje.

– Institucije moraju jasno i odlučno reagirati jer je to jedini način da zaštitimo pravo na slobodno mišljenje, javni govor i sigurnost svakog čovjeka – poručila je.

Na kraju je zaključila kako je prijetnje i napadi neće pokolebati.