Mlađa stankinja pala na Mosoru! U akciji je 15 pripadnika HGSS-a Split

Na području Mosora u tijeku je akcija spašavanja nakon što je strana državljanka, mlađa ženska osoba, pala i ozlijedila nogu tijekom planinarenja.

HGSS Split izašao na teren

Kako doznajemo, prema prvim informacijama, riječ je o mlađoj planinarki koja se kretala predjelom Mosora kada je došlo do pada i ozljede noge. Zbog nepristupačnog terena zatražena je pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja.

Na teren su izašli pripadnici HGSS-a Split, a u akciji sudjeluje ukupno 15 spašavatelja.

Spašavanje na nepristupačnom terenu

Spašavatelji su krenuli prema unesrećenoj osobi kako bi joj pružili pomoć i sigurno je transportirali s planine.

Okolnosti pada zasad nisu poznate, a akcija spašavanja još uvijek traje.