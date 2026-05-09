WHO potvrdio šest slučajeva hantavirusa povezanih s kruzerom

WHO je objavio da je do 8. svibnja potvrđeno šest slučajeva zaraze hantavirusom povezanih s izbijanjem bolesti na kruzeru MV Hondius koji je plovio Atlantskim oceanom. Ukupno je prijavljeno osam mogućih slučajeva, među kojima su i tri smrtna ishoda.

Prema podacima WHO-a, laboratorijske analize pokazale su da je šest oboljelih zaraženo virusom Anda, vrstom hantavirusa poznatom po mogućnosti prijenosa među ljudima. Preostala dva slučaja vode se kao vjerojatne zaraze.

Četvero pacijenata i dalje se nalazi na bolničkom liječenju. Jedna osoba smještena je na jedinici intenzivne njege u Johannesburgu u Južnoj Africi, dok su još dvije hospitalizirane u Nizozemskoj, a jedna u Zürichu u Švicarskoh.

WHO je također naveo kako je jedna osoba koja je bila pod nadzorom u Düsseldorfu u Njemačkoj testirana negativno na hantavirus te se više ne ubraja među evidentirane slučajeve.

Ekspedicijski kruzer MV Hondius posljednjih je dana pod povećalom međunarodne javnosti nakon što su prijavljena tri smrtna slučaja među putnicima. Brod je plovio na ruti od Argentine prema Cape Verde kada su se pojavile informacije o mogućoj zarazi hantavirusom.