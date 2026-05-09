Djeca kroz radionicu simbolično putuju u Sinj i otkrivaju priču o Sinjskoj alki

U srijedu, 13. svibnja 2026. godine, od 17 do 19 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split, održat će se nova Radionica za djecu u organizaciji ANE – udruge za pomoć djeci i obiteljima. Ovoga puta tema radionice bit će „Priča o Sinjskoj alki“, a radionicu će voditi Rina Ivas.

Kroz ovu posebnu radionicu djeca će simbolično otputovati u Sinj, grad bogate povijesti, tradicije i ponosa, te kroz priču, razgovor i kreativni rad upoznati jednu od najpoznatijih hrvatskih tradicija – Sinjsku alku.

Priča o viteštvu, hrabrosti i tradiciji

Sinjska alka stoljećima je simbol hrabrosti, zajedništva i očuvanja tradicije. Djeca će kroz radionicu saznati kako su nekada alkari na konjima pokazivali svoju spretnost i hrabrost gađajući alku kopljem, ali i zašto je ovaj događaj toliko važan za Sinj i cijelu Dalmaciju.

Kroz zanimljivu dječju priču mali će sudionici upoznati:

tko su alkari

zašto se održava Sinjska alka

kako izgledaju konji, odore i povorka

što znači čuvati tradiciju svoga kraja

Djeca će kroz radionicu otkrivati kako se jedna priča iz prošlosti sačuvala sve do danas i postala važan dio identiteta Sinja i cijele Hrvatske.

Djeca kroz priču simbolično dolaze u Sinj

Ovoga puta radionica djecu vodi u grad podno tvrđave Kamičak, među konje, alkare i stare kamene ulice Sinja.

U uvodnom dijelu radionice djeca će slušati početak priče:

„Sunce je polako grijalo stari grad Sinj, a ulicama su odjekivali koraci konja. Ljudi su izlazili na prozore i trgove jer se približavao poseban dan. Alkari su oblačili svoje svečane odore, konji su bili spremni, a cijeli grad čekao je početak Alke. Mali Ivan stajao je uz rub ulice i gledao alkare s divljenjem. Sanjao je da će jednog dana i on jahati kroz Sinj i pokušati pogoditi alku.“

Kroz ovakvu priču djeca će lakše osjetiti atmosferu Sinja i važnost tradicije koja se prenosi generacijama.

Kreativni dio radionice

Nakon priče slijedi kreativni dio radionice u kojem će djeca crtati:

alkare i konje

alku i koplja

stare sinjske ulice

tvrđavu i zastave

povorku i svečanu atmosferu grada

Na taj način djeca neće samo slušati priču, nego će kroz vlastitu maštu stvarati svoj doživljaj Sinjske alke.

Radionice koje djeci približavaju baštinu Dalmacije

Radionice koje Udruga Ana provodi u Splitu djeci približavaju bogatstvo Splitsko-dalmatinske županije kroz priče, legende, tradiciju i kulturnu baštinu.

Kroz ovakve teme djeca:

razvijaju maštu i kreativnost

upoznaju povijest i običaje svoga kraja

razvijaju osjećaj pripadnosti zajednici

uče poštovati tradiciju i kulturno nasljeđe

Ovakvi sadržaji posebno su važni jer djeci omogućuju da kroz igru, razgovor i stvaranje upoznaju vrijednosti koje su oblikovale Dalmaciju i njezine ljude.

Izjava predsjednice Ane Duga

Predsjednica udruge Ana Duga istaknula je kako je Sinjska alka jedna od najljepših priča hrvatske tradicije:

„Sinjska alka nije samo viteška igra, nego priča o hrabrosti, zajedništvu i očuvanju tradicije koja se prenosi generacijama. Kroz radionicu želimo djeci približiti ljepotu Sinja i važnost kulturne baštine našega kraja. Djeca kroz priču, crtanje i razgovor ne upoznaju samo prošlost, nego razvijaju i osjećaj ponosa prema tradiciji i identitetu Dalmacije.“

Dodala je kako su upravo ovakve radionice važne za razvoj djece:

„Djeca najbolje uče kada mogu maštati, stvarati i aktivno sudjelovati. Kroz ovakve radionice razvijaju kreativnost, pažnju i povezanost sa zajednicom, a pritom upoznaju bogatstvo Splitsko-dalmatinske županije na njima blizak i zanimljiv način.“

Poziv djeci na novu radionicu

Udruga ANA poziva svu djecu da se pridruže radionici i zajedno kroz priču, smijeh i crtanje otkriju svijet alkara, konja i stare dalmatinske tradicije.

Vidimo se u srijedu, 13. svibnja 2026. godine, od 17 do 19 sati u Gradskom kotaru Gripe u Splitu!