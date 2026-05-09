WhatsApp dobiva potpuno novo lice, korisnici već primjećuju izmjene

WhatsApp ubrzano radi na vizualnom osvježavanju svoje iOS aplikacije, koja bi u narednim ažuriranjima trebala u potpunosti prijeći na novi “Liquid Glass” dizajnerski stil. Riječ je o modernom pristupu koji naglasak stavlja na prozirne slojeve, efekt stakla, veću dubinu prikaza i fluidnije animacije, uz mekše i zaobljenije elemente sučelja, piše BajtBox.

Promjene su već djelomično vidljive kod dijela korisnika, no implementacija još nije završena. Trenutačno su pojedini dijelovi aplikacije, poput liste razgovora i nekih izbornika, prilagođeni novom dizajnu, dok drugi – prije svega sam ekran chata – i dalje zadržavaju stariji izgled. Takva kombinacija stvara pomalo neujednačeno korisničko iskustvo koje bi uskoro trebalo biti ispravljeno.

U planu je redizajn ključnih elemenata unutar razgovora. Polje za unos poruke ostat će na dnu zaslona, ali će dobiti tzv. “floating” efekt, odnosno izgled lebdećeg elementa s prozirnom, staklastom pozadinom koja reflektira sadržaj ispod sebe. Sličan vizualni pristup primijenit će se i na tipku za brzi povratak na najnovije poruke.

Navigacijska traka unutar razgovora također će proći kroz promjene. Očekuje se da postane transparentnija, uz blagi efekt zatamnjenja, čime će poruke i pozadina ostati djelomično vidljive ispod nje. Time bi cijeli chat zaslon trebao biti vizualno usklađen s ostatkom aplikacije.

Ipak, potpuni prelazak na novi dizajn još ovisi o dodatnim testiranjima. Razvojni tim prati performanse kako bi osigurao da vizualna poboljšanja ne utječu negativno na brzinu i stabilnost aplikacije. Paralelno se testiraju i dodatni elementi, poput prilagođenog playera za glasovne poruke u istom stilu. Zbog toga Liquid Glass dizajn zasad nije dostupan svima. Funkcija se postupno uvodi kroz beta verzije i ažuriranja na iOS-u, a globalna dostupnost očekuje se tek kada svi ključni dijelovi sučelja budu u potpunosti dovršeni i optimizirani.