Zrinka Milić iznenadila objavom nakon povratka na scenu: "Runjićeve večeri su me odbijale, to boli"

Nekadašnja pjevačica grupe Stijene Zrinka Milić oglasila se na društvenim mrežama nakon što se gostovanjem na oproštajnom koncertu Tereze Kesovije vratila pred publiku. U emotivnoj objavi progovorila je o povratku na scenu, ali i o godinama tijekom kojih je, kako tvrdi, bila odbijana s brojnih glazbenih manifestacija.

Milić je istaknula kako su je ljudi godinama nagovarali da ponovno zapjeva, podsjećajući je na njezin vokal, glazbeno obrazovanje i suradnju sa Zdenkom Runjićem.

"Vratila san se, ali postoji ono ALI", napisala je pjevačica, dodajući da je nakon majčinstva više puta pokušala ponovno pronaći mjesto na glazbenoj sceni, no da je često nailazila na zatvorena vrata.

Posebno emotivno osvrnula se na Runjićeve večeri, ističući kako ju je upravo Zdenko Runjić "stvorio", ali da unatoč tome nikada nije dobila poziv za sudjelovanje.

"Nakon smrti Zdenka Runjića radile su se Runjićeve večeri i naravno, kao pivačica koja je pivala njegove pisme i koju je on stvorija, tribala san bit tu. Ali nikad me niko nije pozva. ODBIJENA SAN, a drugi su pivali 'Srce od zlata', 'Duša moje duše'... To, virujte mi, boli!", napisala je.

Otkrila je i da je godinama pokušavala nastupati na večerima posvećenima Oliveru Dragojeviću, ali da je i tamo, kako kaže, ostajala bez prilike.

Milić tvrdi i da je nedavno odbijena za nastup na Melodijama Jadrana, unatoč pozitivnim reakcijama publike nakon njezina nastupa na Terezinom koncertu.

"Publika je rekla sve. Željna je mog vokala, željna je dobre dalmatinske pisme", poručila je.

Na kraju je naglasila kako će nastaviti dalje bez gorčine i uz vjeru da za nju tek dolaze nove prilike.

"Iden dalje u nove pobjede, u novu eru, borit se da se čuje moj glas, moja emocija i moja ljubav prema dalmatinskoj riči", zaključila je.