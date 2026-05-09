Barbir prozvao Šutu i Bobana zbog odnosa prema novinarima: "Šutnja je poruka"

Saborski zastupnik i gradski vijećnik Centra Damir Barbir oglasio se priopćenjem nakon dva incidenta usmjerena prema novinarima u Splitu, upozorivši na, kako navodi, opasnu atmosferu javnog targetiranja i šutnje institucija. Barbir se osvrnuo na situaciju tijekom službenog protokola Grada Splita, kada je novinar Boris Dežulović javno vrijeđan i nazivan "četnikom" u prisutnosti gradonačelnika Tomislava Šute i župana Blaženka Bobana, ali i na napad na novinara Sinišu Vukovića na splitskoj Rivi.

"Nasilje nije počelo na Rivi. Nasilje počinje puno ranije. Počinje onda kada se novinare javno targetira. Kada ih se naziva neprijateljima", poručio je Barbir. Dodao je kako je problem upravo u različitim reakcijama institucija na ta dva događaja. "Grad Split se od vrijeđanja Borisa Dežulovića nije ogradio. Dan kasnije, nakon napada na Sinišu Vukovića, jest. I upravo je u toj razlici sadržan cijeli problem", naveo je.

Barbir smatra da šutnja predstavnika vlasti nije neutralna. "Šutnja vlasti nije neutralna. Šutnja je poruka. Šutnja kaže da je dopušteno. Šutnja kaže da su neki novinari legitimne mete", istaknuo je. U priopćenju je pozvao gradonačelnika Tomislava Šutu i župana Blaženka Bobana da javno odgovore zašto nisu reagirali tijekom vrijeđanja novinara na službenom događaju, a očitovanje je zatražio i od premijera Andreja Plenkovića.

"Očekujem jasno očitovanje predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića. Smatra li prihvatljivim da se na službenim događajima, u prisutnosti HDZ-ovih dužnosnika, novinare naziva neprijateljima bez ikakve reakcije predstavnika vlasti?", upitao je Barbir.

Zaključno je upozorio da govor mržnje, ako se tolerira, s vremenom prerasta u stvarne prijetnje i nasilje.

"Kad grad spava pred govorom mržnje, probudi se u nasilju", poručio je Barbir.