U Splitu se nastavlja podrška djeci u učenju: novi susret programa "Dajmo im šansu" 14. svibnja u Gradskom kotaru Gripe

U četvrtak, 14. svibnja 2026. godine, od 16 do 18 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split, održat će se novi susret podrške djeci u učenju u sklopu programa „Dajmo im šansu”, koji provodi ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima.

Riječ je o aktivnosti koja iz tjedna u tjedan potvrđuje koliko je djeci važna dostupna, kontinuirana i topla podrška izvan redovnog školskog sustava. U vremenu kada su školske obveze sve zahtjevnije, a mnoga djeca trebaju dodatno vrijeme, mir i pojašnjenje kako bi lakše razumjela gradivo, ovakvi susreti imaju posebnu vrijednost. Oni djeci pružaju sigurno mjesto na kojem mogu učiti bez pritiska, postavljati pitanja bez nelagode i korak po korak graditi sigurnost u vlastite mogućnosti.

Program „Dajmo im šansu” namijenjen je djeci kojoj je potrebna dodatna pomoć u razumijevanju nastavnih sadržaja, savladavanju zadataka, razvijanju radnih navika i jačanju samopouzdanja. No njegova vrijednost ne ogleda se samo u školskom uspjehu. Jednako je važno što djeca kroz ovakav rad dobivaju osjećaj da nisu sama kada naiđu na prepreku, da postoji netko tko će ih saslušati, pojasniti im ono što ne razumiju i ohrabriti ih da nastave dalje.

Mjesto na kojem dijete može učiti svojim tempom

Jedna od najvećih vrijednosti ovakve podrške jest individualan pristup. U redovnom školskom ritmu često nije moguće svakom djetetu posvetiti onoliko vremena koliko mu je stvarno potrebno. Neka djeca trebaju dodatno objašnjenje, neka više ponavljanja, a neka prije svega trebaju mir i sigurnost kako bi se usudila pitati ono što im nije jasno. Upravo zato je ovakva izvaninstitucionalna podrška toliko važna.

Djeca na susret mogu donijeti svoje bilježnice, udžbenike, radne listove i domaće zadaće, a kroz individualan rad dobit će pomoć upravo ondje gdje im je najpotrebnija. Takav pristup omogućuje da gradivo koje je možda u školi ostalo nejasno postane jednostavnije, razumljivije i dostupnije. Dijete pritom ne dobiva samo točan odgovor, nego i osjećaj da može razumjeti, može naučiti i može uspjeti.

Kada dijete osjeti da smije zastati, vratiti se na ono što mu nije jasno i učiti bez straha od pogreške, tada učenje prestaje biti izvor napetosti i postaje prostor razvoja. Upravo to program „Dajmo im šansu” nastoji omogućiti djeci u Splitu — da kroz podršku, strpljenje i ohrabrenje lakše prolaze kroz svakodnevne školske izazove.

Vrijednosti ovakve podrške za djecu

Ovakvi susreti djeci donose mnogo više od dodatnog sata rada. Oni im pomažu da razvijaju sigurnost, stabilnost i zdraviji odnos prema učenju. Kada dijete dobije priliku učiti vlastitim tempom i osjeti da ga netko vodi s razumijevanjem, tada se postupno mijenja i način na koji doživljava školu i svoje sposobnosti.

Djeci ovakva podrška donosi:

jasnije razumijevanje gradiva,

više sigurnosti u vlastite mogućnosti,

manje stresa i straha od pogreške,

slobodu postavljanja pitanja,

razvoj koncentracije i radnih navika,

pozitivniji odnos prema učenju.

Posebno je važno to što se kroz ovakve susrete jača i emocionalna sigurnost djeteta. Dijete uči da nije problem ako nešto ne razumije odmah, da nije slabost tražiti pomoć i da je napredak moguć uz trud i podršku. Takve poruke ostaju važne i izvan same učionice jer pomažu djetetu da gradi zdraviji odnos prema sebi i prema vlastitim mogućnostima.

Podrška roditeljima i obiteljima

Program „Dajmo im šansu” ima veliku vrijednost i za roditelje. U svakodnevici koja je često obilježena brojnim obvezama, roditeljima mnogo znači kada znaju da postoji mjesto na kojem njihovo dijete može dobiti dodatnu pomoć, razumijevanje i podršku. To je oslonac koji ne pomaže samo djetetu, nego rasterećuje i obiteljsku svakodnevicu.

Roditelji kroz ovakve aktivnosti dobivaju sigurnost da njihovo dijete ima pristup podršci koja je usmjerena na njegove stvarne potrebe. Dobivaju potvrdu da dodatna pomoć nije znak neuspjeha, nego vrijedan oblik brige za dijete i njegov razvoj. Kada dijete uz ovakve susrete postaje sigurnije, mirnije i spremnije za školske obveze, tada korist od toga osjeća cijela obitelj.

Važnost za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju

Ovakva izvaninstitucionalna podrška ima važnu vrijednost i za lokalnu zajednicu, ali i za Splitsko-dalmatinsku županiju, jer pokazuje koliko je važno djeci i obiteljima pružiti konkretne i dostupne oblike pomoći izvan redovnog sustava. Takvi programi nisu zamjena školi, nego vrijedna nadopuna koja pomaže djeci da lakše prate nastavu, razvijaju sigurnost i ostanu povezani s učenjem na pozitivan način.

Posebno je važno što u Splitu postoji kontinuitet rada. Kada se podrška djeci pruža redovito i dostupno, tada ona postaje stvarni oslonac. Djeca i roditelji znaju da imaju mjesto na koje se mogu osloniti, a zajednica pokazuje da prepoznaje njihove potrebe i želi stvarati uvjete u kojima svako dijete može napredovati.

Velika je stvar i to što je ovaj važan iskorak prošle godine pokrenula Splitsko-dalmatinska županija, na čelu sa županom Blaženkom Bobanom. Upravo zahvaljujući tome danas u Splitu postoji kontinuitet podrške koji djeci i roditeljima donosi konkretnu korist, a cijeloj zajednici potvrđuje koliko ovakvi programi mogu imati stvaran i dugoročan učinak.

Izjava predsjednice Udruge Ana

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je koliko ovakvi susreti znače djeci i obiteljima:

„Program ‘Dajmo im šansu’ nastao je iz stvarne potrebe da djeci pružimo dodatnu podršku onda kada im je najpotrebnija. Djeca često ne trebaju samo pomoć u razumijevanju gradiva, nego i osjećaj da ih netko vidi, razumije i vjeruje u njih. Upravo zato su ovakvi susreti toliko važni. Oni djeci donose sigurnost, ohrabrenje i vjeru da mogu napredovati svojim tempom. Jednako su važni i roditeljima, jer znaju da njihovo dijete ima mjesto gdje može dobiti podršku bez pritiska i s puno razumijevanja. Posebno nas veseli što u Splitu imamo kontinuitet rada, jer upravo kontinuitet daje djeci i obiteljima osjećaj sigurnosti i povjerenja.”

Poziv djeci i roditeljima

Iz Udruge Ana pozivaju svu djecu kojoj je potrebna dodatna pomoć u učenju, kao i njihove roditelje, da se uključe u novi susret podrške i iskoriste mogućnost individualnog rada u sigurnom i poticajnom okruženju.

Svaki ovakav susret može biti važan korak prema boljem razumijevanju gradiva, većoj sigurnosti i ljepšem odnosu prema učenju. Nekad upravo jedno dodatno pojašnjenje, jedan razgovor i jedan sat podrške mogu napraviti veliku razliku u djetetovu svakodnevnom školskom iskustvu.

Informacije o aktivnosti

Četvrtak, 14. svibnja 2026.

16:00 – 18:00 sati

Gradski kotar Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split

Program: „Dajmo im šansu”

Organizator: ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima