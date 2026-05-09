HAIPER 2026 u Splitu: globalni stručnjaci o budućnosti sporta, zdravlja i umjetne inteligencije

Split će od 12. do 15. svibnja postati središte inovacija i znanja zahvaljujući HAIPER 2026 konferenciji. Riječ je o jedinstvenom interdisciplinarnom događanju koje spaja znanstveni kongres i tehnološki simpozij, s posebnim naglaskom na primjenu umjetne inteligencije i analitike podataka u unapređenju sportskih performansi, zdravlja i dugovječnosti.

Konferencija će se održati u prostorima hotela Radisson Blu Resort & Spa, a sudionike očekuju keynote predavanja, panel rasprave, interaktivne radionice te brojne prilike za umrežavanje, razmjenu iskustava i pokretanje novih međunarodnih suradnji.

“Cilj HAIPER konferencije je povezati znanost, tehnologiju i praksu te otvoriti prostor za konkretna rješenja koja mogu unaprijediti sport i zdravlje na globalnoj razini. Drago nam je da se konferencija održava u Splitu, gradu bogate sportske tradicije, a nadamo se da će i HAIPER postati dio nje”, ističu organizatori.

Ovogodišnje izdanje donosi istinsko globalno okupljanje znanja. Predavači iz Kine, Tajvana, Katara, Tunisa, Brazila, Kanade, Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i brojnih drugih zemalja tijekom četiri dana programa predstavit će najnovija znanstvena, tehnološka i praktična dostignuća iz područja sporta, zdravlja, umjetne inteligencije i dugovječnosti.

Organizatori su Regionalni znanstveni centar Adriatic pri Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, International Society of Performance Analysis of Sport (ISPAS) i Europski institut za talente, obrazovanje, istraživanje i razvoj. Konferencija se održava u suradnji s partnerskim institucijama: Kineziološkim fakultetom, Medicinskim fakultetom, Fakultetom forenzičkih znanosti i Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Tallinn University (Estonija), Universidad de Alicante (Španjolska), Veleučilištem „Nikola Tesla” u Gospiću, Hrvatskim paraolimpijskim odborom, Hrvatskim nogometnim savezom, Udrugom za osnivanje Muzeja sporta grada Splita, Zajednicom sportova i udruga Splitsko-dalmatinske županije, Parasportskim savezom Splitsko-dalmatinske županije, Splitskim savezom sportova, Parasportskim savezom Grada Splita, Larus Sport d.o.o. i International Network of Health & Sport Science.

Svečanim otvaranjem konferencije istodobno završava i javno savjetovanje o viziji, misiji i ciljevima Plana razvoja sporta Splitsko-dalmatinske županije, čime se zaokružuje prva faza procesa. Program se nastavlja međunarodnom Doktorskom školom, Parasport i AI & digital danom te radionicama i prezentacijama vodećih tehnoloških kompanija (HP Cosmos, TMG – BMC, Microgate Srl, GPEXE, 1080 Motion, Kinvent, Larus Sport d.o.o., CORTEX Biophysik GmbH, Bausport i dr.).

U četvrtak, 14. svibnja 2026., održat će se i HAIPER donacijska večer kineziologije, zdravlja i sporta u suradnji s Alumni udrugom studenata Kineziološkog fakulteta u Splitu i Sportskom udrugom za osobe s Downovim sindromom „Bili tići”, koja je nositelj ove aktivnosti.

Završni dan konferencije, petak 15. svibnja, bit će posvećen programu Football, Health & Longevity Day, koji uključuje radionice disanja i mentalnog treninga, stručna izlaganja i panel-rasprave uz sudjelovanje renomiranih međunarodnih nogometnih stručnjaka, uključujući predsjednika HNS-a Marijana Kustića i izbornika Zlatka Dalića.

Posebnost ovogodišnjeg izdanja je i sudjelovanje 21 studenta s Penn State University na doktorskoj školi, kao i činjenica da će se po prvi put odabir najboljih radova provoditi uz asistenciju umjetne inteligencije.

Detaljan program konferencije možete pogledati na web stranici. Vidimo se na HAIPER konferenciji!

