Jadran danas igra za finale Eurokupa

Jadranaši su na korak do velikog rezultata i plasmana u finale Eurokupa. No, posljednja prepreka na tom putu bit će sve, samo ne jednostavna. Hrvatskog prvaka u subotu u Budimpešti očekuje uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a (20 sati, Zona Sport TV), a iako Splićani na put nose minimalnu prednost iz prve utakmice, u taboru momčadi trenera Jure Marelje nema mjesta opuštanju, pišu SN.

Podsjetimo, na Poljudu je Jadran slavio s tijesnih 13:12, što je rezultat koji ostavlja potpuno otvoren uzvrat, jasno će to i u najavi trener Splićana:

- Čeka nas drugo poluvrijeme. Zahtjevna utakmica protiv mađarskog BVSC-a, vidjeli smo kakva je to momčad ovdje u Poljudu. Nisu slučajno došli do ove faze natjecanja. Postoji ona neka floskula da kad već dođete u Budimpeštu, u Mađarsku, gubite dva razlike. Mi, nažalost, iz Splita nosimo samo jedan gol prednosti, prema tome, moramo ići na pobjedu. Ne smijemo ništa kalkulirati – za početak će Marelja.

Taj jedan pogodak viška možda na prvu ne djeluje kao velika zaliha, ali upravo je takva minimalna prednost Jadranu već donijela prolaz ove sezone. Naime, u četvrtfinalu Eurokupa protiv Panathinaikosa Splićani su u Ateni slavili 11:10, a potom u uzvratu na Poljudu odigrali 19:19 i izborili mjesto među četiri najbolje momčadi natjecanja.

Mađari su pokazali na Poljudu da ne dozvoljavaju niti minutu opuštanja. Dapače, dugo su mučili domaćina kojem je trebalo vremena da se posloži, a sijevalo je sa svih strana.

- Da, krasi ih šuterska paleta koju imaju na vanjskoj liniji: s tri ljevaka, iz svake pozicije su sposobni zabiti, tako je koncipirana momčad – objasnio je Jure Marelja pa nadodao kako će Mađari u domaćem bazenu biti jači:

- U sastav im se vraća i njihov prvi centar, reprezentativac Kovacs. Stvarno nas očekuje jedna teška zadaća u Budimpešti. No, kad smo pravi, znali smo na gostovanjima rješavati i teže protivnike.

Od obrane sve počinje, a na napadu je da završi posao...

- Naravno. Naš forte je obrana, iako smo se nekako u posljednje vrijeme zatekli u situaciji da primamo više golova nego inače, iznad našeg prosjeka. Na tome intenzivno radimo. Neću reći da smo to popravili dok ne vidim na utakmici, ali vjerujem da je ovo taj susret koji će pokazati napredak u defenzivi. Pogledali smo i njihovo polufinale prvenstva i skautirali još što treba. Nemaju nas čime iznenaditi, osim kvalitetom svojih šuteva.

Može li Jadran do toliko željenog finala?

- Mora! - zaključio je trener Marelja.

Pred Jadranom je možda i najveća europska utakmica posljednjih godina. Ulog je ogroman; finale Eurokupa i prilika da splitski klub ponovno napravi iskorak na međunarodnoj sceni. Ova generacija sada je na korak od nečega velikog...