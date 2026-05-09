Novi izazov za Splićanina nakon pobjede nad Đokovićem, evo protiv koga igra

Dino Prižmić nastavlja svoj sjajan niz na rimskom Mastersu nakon velike pobjede protiv Novaka Đokovića, a u borbi za osminu finala čeka ga Francuz Ugo Humbert. Mladi hrvatski tenisač slavio je u drugom kolu nakon preokreta rezultatom 2-6, 6-2, 6-4 i tako ostvario jednu od najvećih pobjeda karijere.

Humbert je svoje mjesto u trećem kolu izborio uvjerljivom pobjedom protiv Čeha Víta Kopřiva. Francuz je posao završio za sat i 15 minuta, prepustivši suparniku tek pet gemova.

Iako je ove godine imao zapažen nastup u Rotterdamu, gdje je stigao do polufinala ATP 500 turnira, Humbert na zemljanoj podlozi zasad ne briljira. U aktualnoj sezoni na zemlji ima omjer od dvije pobjede i dva poraza, dok mu je ukupni učinak na toj podlozi tijekom karijere znatno slabiji nego na tvrdoj podlozi ili travi.

S druge strane, 20-godišnji Splićanin u odličnom je ritmu na zemlji. Uključujući kvalifikacije i Challenger turnire, ove je sezone na crvenoj podlozi odigrao čak 23 meča i upisao 18 pobjeda. Dvojica tenisača dosad se nisu susretala na službenim turnirima, pa će im ovo biti prvi međusobni ogled.

Dok Prižmić lovi novu veliku pobjedu, na teren će i Marin Čilić. Iskusni hrvatski tenisač u prvom je kolu svladao Amerikanca Marcos Giron, a u nastavku turnira očekivao ga je dvoboj protiv Monačanina Valentina Vacherota.

Ipak, zbog Vacherotova odustajanja došlo je do promjene u ždrijebu pa će Čilić sada igrati protiv Španjolca Martína Landalucea, koji je u glavni turnir ušao kao sretni gubitnik iz kvalifikacija.