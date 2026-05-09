Hajduk bez nekoliko važnih igrača ide na Dinamo, poznat mogući sastav Bijelih

Hajduk u subotu od 16 sati gostuje kod Dinama u derbiju 34. kola HNL-a. Iako su pozicije na vrhu ljestvice već poznate — Dinamo je osigurao naslov prvaka, a Hajduk drugo mjesto — derbi na Maksimiru uvijek nosi poseban naboj i veliku dozu prestiža.

Bijeli tako u Zagreb odlaze bez rezultatskog imperativa, ali s jasnom željom da pobjedom pokvare slavlje najvećem rivalu. No pitanje je s kakvim će sastavom Gonzalo Garcia istrčati na Maksimir, s obzirom na brojne probleme u kadru.

Filip Krovinović i Zvonimir Šarlija otpali su do kraja sezone zbog ozljeda, Anthony Kalik je bolestan, a problema ima i Marino Skelin. Dobra vijest za Hajduk jest povratak Ante Rebića i Ismaela Dialla treninzima, iako je teško očekivati da će obojica odmah biti spremni za punu minutažu.

"Vidjet ćemo što ćemo složiti za Maksimir, imamo neke ideje, ali morate znati da ovo nije PlayStation. Vidjet ćemo kako ćemo startati, kako ćemo završiti utakmicu, što je također jako važno..." - rekao je Garcia.

Ako je suditi po posljednjim treninzima i raspoloživom kadru, Hajduk bi mogao istrčati u formaciji 4-2-3-1. Na golu bi trebao biti Silić, u obrani Brajković, Raci, Marešić i Melnjak, dok bi vezni red činili Sigur i Pajaziti, uz Pukštasa nešto ofenzivnije. Na krilima se očekuju Almen i Bamba, a u vrhu napada Marko Livaja.

Garcia navodno ne želi riskirati s mladim Gabrićem ni nedovoljno oporavljenim Rebićem, koji bi mogao biti opcija s klupe, baš kao i Šego.