Spektakularna večer u Splitu: Masa ljudi pjevala uglas najveće hitove

Ni dan nakon blagdana sv. Dujma Split ne miruje. Sudamja se nastavlja i ovog vikenda, a gradske ulice, trgovi i Riva ponovno su ispunjeni glazbom, druženjem i odličnom atmosferom.

Središnji događaj večeri svakako je koncert Parni Valjak koji je na splitskoj Rivi počeo u 20.30 sati. Brojni građani i turisti već od ranih večernjih sati okupirali su rivu kako bi uživali u hitovima jednog od najpoznatijih regionalnih bendova.

Uz frontmena Igor Drvenkar, cijela Riva u glas pjeva bezvremenske pjesme poput “Jesen u meni”, “Ugasi me” i “Sve još miriše na nju”, a atmosfera je tijekom večeri sve užarenija.

Istodobno, na Pjaci se održava DJ program uz instrumentalnu glazbu koji privlači nešto opušteniju publiku željnu večernjeg druženja u centru grada.

Ovogodišnja Sudamja održava se pod sloganom “Nima grada bez judi”, a kroz više od 170 događanja Split i dalje živi u znaku fešte, glazbe i zajedništva.

