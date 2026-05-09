Boban primio nagradu "Zaslužnik Matice hrvatske": "Ovo je priznanje svima koji čuvaju naš identitet"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban objavio je kako mu je Matica hrvatska dodijelila nagradu "Zaslužnik Matice hrvatske", istaknuvši da mu je riječ o velikoj časti i iskrenom priznanju.

"Ova nagrada za mene predstavlja prije svega potvrdu važnosti zajedničkog rada na očuvanju hrvatske kulturne baštine, identiteta i vrijednosti koje nas povezuju kao narod", poručio je Boban.

Posebno je naglasio kako ga raduje što je prepoznata dugogodišnja suradnja i podrška ograncima Matice hrvatske na području Splitsko-dalmatinske županije. Istaknuo je i doprinos realizaciji glazbeno-scenske legende "Krunidba kralja Tomislava", projekta kojim je, kako je naveo, dostojanstveno obilježena 1100. obljetnica hrvatskog kraljevstva.

Boban je zahvalio predsjedniku Matice hrvatske Damiru Zoriću, Glavnom odboru i svim članovima Matice hrvatske na dodijeljenom priznanju.

"Ovo je ujedno priznanje svim ljudima koji svojim radom, znanjem i ljubavlju prema hrvatskoj kulturnoj i povijesnoj baštini svakodnevno doprinose očuvanju našeg identiteta za buduće generacije", zaključio je župan.