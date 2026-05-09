U teškoj nesreći poginuo motociklist

Danas oko 15:10 sati u mjestu Paka dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 58-godišnji motociklist. Od zadobivenih ozljeda preminuo je u Općoj bolnici Varaždin, izvijestila je varaždinska policija.

Sletio s ceste zbog neprilagođene brzine

Prema navodima policije, 58-godišnjak je vozio motocikl državnom cestom DC-3 iz smjera Zagreba prema Novom Marofu. Zbog brzine koja nije bila prilagođena uvjetima i stanju kolnika, u blagom lijevom zavoju izgubio je kontrolu nad motociklom te sletio s ceste na desnu stranu, na travnatu površinu.

Nakon slijetanja s ceste udario je u željeznu ogradu. Od siline udarca, i vozač i motocikl su odbačeni te su se nastavili nekontrolirano kretati. Vozač je potom udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u njemu. S teškim tjelesnim ozljedama hitno je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je podlegao ozljedama.