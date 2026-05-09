Close Menu

FOTOGALERIJA Splićanke briljirale u Šibeniku: 15 medalja za Mažoretkinje grada Splita

Mažoretkinje grada Splita ponovno su svoj Split učinile ponosnim!

Na Sunny Side natjecanju mažoretkinja, koje se danas održalo u Šibeniku i na kojem je sudjelovalo 16 timova iz cijele Hrvatske, Mažoretkinje grada Splita ponovno su svoj Split učinile ponosnim osvojivši 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 brončane medalje u svim dobnim kategorijama: najmlađi, kadeti, juniori i seniori.

Ovo je samo potvrda kontinuiranog rada i predanosti naših cura, koje su još jednom pokazale talent, disciplinu i timski duh te na najbolji način predstavile klub i grad Split.

mazoretkinje grada splita 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0