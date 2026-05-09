FOTOGALERIJA Splićanke briljirale u Šibeniku: 15 medalja za Mažoretkinje grada Splita

Na Sunny Side natjecanju mažoretkinja, koje se danas održalo u Šibeniku i na kojem je sudjelovalo 16 timova iz cijele Hrvatske, Mažoretkinje grada Splita ponovno su svoj Split učinile ponosnim osvojivši 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 brončane medalje u svim dobnim kategorijama: najmlađi, kadeti, juniori i seniori.

Ovo je samo potvrda kontinuiranog rada i predanosti naših cura, koje su još jednom pokazale talent, disciplinu i timski duh te na najbolji način predstavile klub i grad Split.