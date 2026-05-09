Teška prometna kod Sinja: Petero ozlijeđenih, zatvorena cesta

Promet je u potpunosti obustavljen, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima

Na državnoj cesti D1 u mjestu Kukuzovac na području Sinja danas oko 13:10 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici Hitne medicinske pomoći i vatrogasci.

Prema prvim informacijama, pet osoba zadobilo je ozljede, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

Zbog prometne nesreće navedena dionica državne ceste D1 zatvorena je za sav promet, a vozila se preusmjeravaju obilazno preko industrijske zone. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje zbog mogućih gužvi i zastoja.

