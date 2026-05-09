Dinamo i Hajduk na Maksimiru igraju posljednji derbi sezone. Evo sastava

Nogometaši Dinama i Hajduka na Maksimiru igraju posljednji ovosezonski derbi u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a. Za razliku od nekih ranijih okršaja najvećih hrvatskih rivala, ovaj susret nema izravnu rezultatsku važnost, ali derbi Dinama i Hajduka uvijek nosi poseban naboj.

Dinamo već osigurao naslov prvaka

Dinamo u posljednji derbi sezone ulazi kao novi prvak Hrvatske. Zagrepčani su već ranije osigurali naslov, koji preuzimaju od prošlosezonskog prvaka Rijeke.

Hajduk sezonu završava na drugom mjestu

Hajduk je, s druge strane, također napravio iskorak u odnosu na prošlu sezonu. Splitska momčad osigurala je drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, čime je popravila svoj plasman iz prethodne natjecateljske godine.

Iako utakmica ne odlučuje o poretku, Bijeli će na Maksimiru pokušati ostaviti što bolji dojam i sezonu privesti kraju pozitivnim rezultatom protiv najvećeg rivala.

Poznati sastavi za derbi

Za Hajduk od prve minute kreću: Silić, Brajković, Marešić, Raci, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Livaja i Bamba.

Na klupi Hajduka su: Ivušić, Stipica, Gabrić, Diallo, Guillamon, Rebić, Šego, Huram, Čupić, Hrgović, Durdov i Hodak.

Dinamo derbi započinje u sastavu: Livaković, Valinčić, Galešić, Zebić, Goda, Stojković, Mišić, Zajc, Bakrar, Beljo i Hoxha.

Na klupi Dinama nalaze se: Nevistić, Filipović, Bennacer, Vidović, Tabinas, Soldo, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Topić, Šunta i Cordoba.