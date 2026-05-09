OVO SU PRIZORI IZ SOLINA Sramota na zidovima grada: Mržnja nije grafit, nego poraz grada...

Solin, grad koji se ponosi antičkom Salonom i bogatom baštinom, ovih dana pokazuje i svoje drugo, puno ružnije lice. Fotografije koje je objavila Građanska inicijativa Split prikazuju zidove, kontejnere i javne površine išarane ustaškim, nacističkim i mrzilačkim porukama.

Na više lokacija vidljivi su natpisi poput "Ubi Srbina", "Za dom spremni", ustaško "U", svastike i drugi simboli koji nemaju nikakve veze s domoljubljem, nego s mržnjom, nasiljem i civilizacijskim posrnućem.

"Ovo nisu dječje škrabotine, niti navijački folklor. Ovo je javno veličanje zločinačkih ideologija i govor mržnje", poruka je koju nameću same fotografije.

Građanska inicijativa Split u objavi je poručila: "Salona nekad, kao jedan od centara antičke civilizacije. Solin danas, kao centar necivilizacije."

Teško je na te prizore ostati ravnodušan. Grad koji želi biti prepoznat po kulturi, povijesti i turizmu ne smije dopustiti da mu zidovi postanu oglasna ploča za fašističke simbole i prijetnje pripadnicima drugih naroda.