INCIDENT U DALMACIJI Zbog golih kupača izgubio živce: Na plažu se vratio sa sjekirom i kliještima

Nudisti na plaži Nugal, koja se nalazi između Makarske i Tučepa, iznervirali su 27-godišnjeg lokalca koji tu plažu inače održava, a koji je do plaže stigao brodom.

Vidio je na plaži ispisano sprejem "Nudist only", pa je iz broda uzeo metalnu šipku i počeo preokretati kamenje kako se ispisano ne bi vidjelo. Zatim se obratio drugom muškarcu koji se ondje nalazio te mu poručio: „Ovo nije nudistička plaža, ajde dalje od mene jer si gol", prenosi Jutarnji list.

Na to mu je čovjek odgovorio da je "nepismeni mulac, da se okrene oko sebe jer su na plaži postavljene table na kojima piše da je riječ o nudističkoj plaži, kao i da je zabranjeno nositi odjeću te fotografirati".

Bio je to okidač da 27-godišnjak dodatno plane. Otišao je na brod po sjekiru i kliješta te se vratio na plažu i table skinuo.

Nije dugo trebalo da policija za sve dozna, pa je 27-godišnjaka prijavila za kršenje članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a prekršajna makarska sutkinja mu je izrekla 300 eura novčane kazne.

Njegova pak, 49-godišnjeg sugovornika s plaže, inače fizioterapeuta iz BiH, kojeg je policija također prijavila za narušavanje javnog reda i mira, sud je oslobodio krivnje jer tvrdnje o galami s njegove strane, nakon ispitanog niza svjedoka i iznesene obrane, nisu dokazane, prenosi Jutarnji list.