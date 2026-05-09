OTVORENA PROMETNICA Kod Kukuzovca normaliziran promet nakon teške prometne nesreće

Promet na državnoj cesti D1 u mjestu Kukuzovac, na području Sinja, ponovno je normaliziran i odvija se u oba smjera.

Podsjetimo, danas oko 13:10 sati na toj se dionici dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Prema prvim informacijama, u nesreći je ozlijeđeno pet osoba, a na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici Hitne medicinske pomoći i vatrogasci.

Zbog nesreće je državna cesta D1 bila zatvorena za sav promet, a vozila su se preusmjeravala obilazno preko industrijske zone.

Kako je potvrđeno, promet je sada u oba smjera normaliziran te je prometnica ponovno otvorena.