U Splitu nestao 84-godišnji Dobroslav Šimić, policija moli za pomoć

U Splitu je jučer, 8. svibnja 2026. godine, nestao Dobroslav Šimić, rođen 1942. godine, izvijestila je policija.

Prema dostupnim informacijama, Šimić se s adrese u Splitu udaljio u nepoznatom smjeru.

Opis nestalog muškarca

Nestali muškarac visok je 170 centimetara, srednje je tjelesne građe i sijede kose.

U trenutku nestanka na sebi je imao modru jaknu, modre jeans hlače, crveni džemper, kariranu košulju i smeđe tenisice. Policija moli građane da, ako imaju bilo kakve informacije o Dobroslavu Šimiću, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.