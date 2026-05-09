Doris Pinčić Guberović objavit će hrvatske bodove u finalu Eurosonga

Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala Eurosonga, a poznato je i tko će ove godine pred milijunima gledatelja diljem Europe obznaniti hrvatske bodove.

Kako je objavljeno na službenoj stranici Dore, čast da prenese glasove hrvatskog žirija pripast će Doris Pinčić Guberović. Upravo će ona u finalnoj večeri izgovoriti dobro poznatih "douze points" i predstaviti odluku hrvatskog žirija na najvećoj eurovizijskoj pozornici.

Eurovizijska čarolija službeno počinje već ovog utorka, kada je na rasporedu prvo polufinale, koje će se prenositi na HRT-u 1. Hrvatsku ove godine predstavljaju Lelekice, koje će nastupiti pod rednim brojem 3 i pokušati izboriti plasman u veliko finale.

Iz Dore su pozvali gledatelje da budu uz hrvatske predstavnice, navijaju glasno i zajedno isprate Hrvatsku na najveću eurovizijsku pozornicu.