SPLIT - CEDEVITA JUNIOR 87-70: Pobjeda Žutih na domaćem parketu

Košarkaši Splita i Cedevite Junior danas su od 19 sati igrali utakmicu 33. kola SuperSport Premijer lige na Gripama, a slavio je Split rezultatom 87:70 koji je ujedno bio bolji u prvoj, drugoj i posljednjoj četvrtini (24:20, 26:9, 21:12), a u trećoj su bolji bili gosti (16:29).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Wiggins sa 17 poena, 8 skokova, 3 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Marinelli s 15 poena, 1 skokom, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Sikirić s 10 poena, 7 skokova i 1 asistencijom; Cosey s 10 poena, 1 skokom, 4 asistencije i 2 ukradene lopte; Stephens s 10 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 blokom; Perasović s 9 poena; Myers s 5 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Anticevich s 4 poena, 10 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Svoboda s 4 poena i 1 asistencijom; Jordano s 3 poena, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom te Drežnjak s 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom.

Ovom je utakmicom završen regularni dio prvenstva, a Split se nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice.