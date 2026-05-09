DJEČAK U NARUČJU HAJDUKOVE LEGENDE: Fotografija Jurice Jerkovića probudila je lavinu emocija

Pronašli smo jednu nadasve simpatičnu objavu na Facebook stranici Osamdesete u Splitu. Riječ je o zanimljivoj stranici koju prati čak 35.000 članova, barem nama, generaciji koja je osamdesetih godina u Splitu, gradu koji se širio i bujao u svoje nove kvartove, živjela svoje formativne godine.

I baš nam je sjetno vidjeti fotografije iz "Shakespearea", "Đaje", "Hollywooda" i ostalih tadašnjih splitskih mjesta izlazaka.

Na ovoj fotografiji naš kapetan "Zlatne generacije" Jurica Jerković u naručju drži nama nepoznatog dječaka s Hajdukovom zastavom. Dječak je pogleda uperenog u daljinu. Jedno odrastanje uz idola, jedno hajdučko vrijeme nade...

A znao je Jurica reći u intervjuima:

"Znam da su sinovima davali imena po meni i dovodili ih slikati se sa mnom ispred starog Doma Hajduka."

I neka su, Jurice. Fališ nam puno, legendo naša...