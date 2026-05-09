Ante Bilić nakon što je izabran za predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije: "To ne znači moj smanjen angažman u Trogiru"

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić izabran je za novog predsjednika splitsko-dalmatinskog SDP-a. Poručio je kako novu dužnost vidi kao dodatnu priliku za jači angažman za Trogir, ali i za sve gradove i mjesta u županiji.

"Ovo je početak odgovornosti koju trebam opravdati"

Ante Bilić, gradonačelnik Trogira, danas je izabran na novu dužnost – predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Nakon izbora zahvalio je kolegama na iskazanom povjerenju, naglasivši kako je svjestan da nova funkcija ne predstavlja samo čast, nego i odgovornost.

"Čast mi je što su mi kolege iskazale povjerenje, ali iz iskustva vođenja Trogira, svjestan sam da je to tek početak odgovornosti koju trebam opravdati", poručio je Bilić.

Posebno je istaknuo kako nova dužnost neće značiti manji angažman u Trogiru. Naprotiv, kaže da je vidi kao priliku za dodatno otvaranje tema važnih za grad. "Vidim ovu dužnost kao priliku da se dodatno angažiram za naš grad i da iskoristim i taj novi 'mikrofon' da još jače aktualiziram teme stanja osnovnih škola, doma zdravlja, otpada i svega onoga što Županija vodi", rekao je.

"Povjerenje se ne dobiva parolama, nego rješavanjem problema"

Bilić je poručio kako SDP ima jasne vrijednosti, ali da građani od politike danas prije svega očekuju konkretna rješenja. Naglasio je da se povjerenje građana ne gradi ideološkim porukama, nego funkcioniranjem sustava i rješavanjem svakodnevnih problema.

"Jer smeće jednako smrdi i lijevima i desnima. Dom za starije jednako nedostaje svakoj obitelji. Pedijatar, ambulanta, škola u jednoj smjeni, javni prijevoz i uređeni sustavi nisu ni lijevo ni desno pitanja, to su pitanja normalnog života", istaknuo je Bilić. Dodao je kako je vrijeme da se politika manje bavi dojmom i slikom, a više stvaranjem sustava koji građanima olakšavaju život.

Fokus na zdravstvo, škole, skrb za starije i otpad

Kao ključne teme u Splitsko-dalmatinskoj županiji Bilić je izdvojio zdravstvo, obrazovanje, skrb za starije i gospodarenje otpadom. Govoreći o zdravstvu, upozorio je na potrebu sustava u kojem roditelji neće morati putovati desecima kilometara do pedijatra. U obrazovanju je naglasio važnost jednosmjenske nastave, dok je u sustavu skrbi za starije istaknuo problem dugog čekanja na mjesto u domu.

"Vjerujem da ste me kroz proteklih deset godina dovoljno upoznali. Inzistiram na rješenjima. Nemam problem surađivati ni javno pohvaliti ono što je dobro, pa makar dolazilo i od naših najljućih političkih protivnika", poručio je. Dodao je kako građani od politike očekuju ozbiljnost, odgovornost i rezultate, a ne stalni sukob.

Bilić se osvrnuo i na stanje unutar SDP-a, poručivši da je svjestan problema i izazova, uključujući stanje splitske organizacije. Ipak, naglasio je da ne vjeruje u javne prozivke ni u odricanje od vlastite odgovornosti.

"Vjerujem u rad", kratko je poručio. Kao primjere sredina u kojima je SDP pokazao da može voditi odgovornu i korisnu politiku naveo je Supetar, Makarsku, Trogir, Jelsu, Gradac i druge sredine. Posebno je istaknuo Ivanu Marković, Zorana Paunovića i sebe kao ljude koji dolaze iz gradova koji nisu jednostrano politički obojani, ali u kojima birači prepoznaju rad, rezultate i normalnost.

"Ova županija može funkcionirati kao moderna europska regija"

Bilić smatra da SDP u Dalmaciji ima priliku ponovno zadobiti povjerenje građana ako ponudi kvalitetne, ozbiljne i prizemljene ljude. "Svaki put kada SDP ponudi kvalitetne, ozbiljne i prizemljene ljude, građani to prepoznaju. Prepoznaju kada se netko bavi stvarnim životom i kad rješava probleme, a ne broji ideološka zrnca", poručio je.

Na kraju je naglasio kako je vrijeme da SDP Splitsko-dalmatinske županije okrene novu stranicu. "Sazrilo je da SDP Splitsko-dalmatinske županije okrene novu stranicu i pokaže kako i ova županija može funkcionirati kao moderna europska regija, ne samo po ljepoti koju smo naslijedili, nego po kvaliteti života, sigurnosti i sustavima koje naši ljudi zaslužuju", zaključio je Bilić.