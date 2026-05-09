SDP u Dalmaciji dobio novo vodstvo: Ante Bilić naslijedio Ranka Ostojića

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić izabran je za novog predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, čime je na toj funkciji naslijedio dugogodišnjeg čelnika Ranka Ostojića. Županijska konvencija SDP-a održana je danas u Trogiru, nakon što je prethodno u Splitu za predsjednika gradske organizacije kao jedini kandidat izabran Sandro Glumac.

Za potpredsjednike županijskog SDP-a izabrani su Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, te makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Bilić je nakon izbora poručio kako novo vodstvo želi fokus staviti na suvremene socijaldemokratske politike i konkretne probleme građana, a ne na ideološke rasprave o prošlosti.

"Cilj je rasti i iz mandata u mandat ostvarivati bolje rezultate. Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijaldemokratskim politikama. Cilj nam je najprije mijenjati SDP kako bismo mogli mijenjati županiju", kazao je za medije Bilić.

Kao glavne prioritete izdvojio je zdravstvo, obrazovanje i prometnu povezanost, upozorivši na probleme dostupnosti liječnika i nedostatak jednosmjenske nastave u školama.

"Odabirom kvalitetnih ljudi i tima profilirat ćemo najbolje kadrove i postaviti najbolje politike. Najvažnije je izgraditi sustav koji neće ovisiti o jednom čovjeku, nego će kroz konkretne mjere rješavati svakodnevne probleme građana. To se već pokazalo u gradovima u kojima obnašamo vlast i gdje građani iz mandata u mandat prepoznaju naš rad. Ključno je imati sustav koji vodi računa o zdravstvu, osnovnom školstvu, javnom prijevozu i svemu što utječe na svakodnevni život ljudi", poručio je Bilić.

"Sigurno je da nam je na prvom mjestu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, kako naši roditelji ne bi morali voziti djecu 20 kilometara do pedijatra ili žene do ginekologa. Tu je i osnovno školstvo, koje je među lošije organiziranima u državi, gdje smo još daleko od standarda jednosmjenske nastave i produženih boravaka. Tu je i javni prijevoz, gdje ne koristimo dovoljno sredstva europskih fondova koja bismo mogli iskoristiti za njegovo poboljšanje", kazao je.

Govoreći o gospodarskom razvoju, novi predsjednik županijskog SDP-a naglasio je kako Splitsko-dalmatinska županija ne bi smjela ovisiti isključivo o turizmu.

"Prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo od turizma i ovisi o turizmu. Padamo na gospodarskoj ljestvici BDP-a u državi. Prestižu nas i susjedne županije – Šibensko-kninska, Zadarska i Dubrovačko-neretvanska.

Turizam nam ne može biti jedina gospodarska grana. Želimo biti moderna europska regija koja će razvijati male start-upove, obrte i poduzetništvo, kako bismo imali sigurnost i stabilnost te ne ovisili o sezoni i o tome je li cijena nafte porasla deset dolara ili nije. Sigurno je da imamo jasnu viziju razvoja naše županije", poručio je Bilić i dodao kako su svjesni problema unutar same stranke, ali i izazova u županiji.

"Broj ljudi koji se danas okupio pokazuje koliko u SDP-u još ima kvalitetnih ljudi koji žele promjene, znaju kako se radi i žele provoditi moderne politike. Već 30 godina u Županiji je ista vlast.

Ako u 30 godina nisu uspjeli riješiti pitanje otpada, onda se postavlja pitanje što su uopće radili. To je jedno od ključnih pitanja, ali naravno da ćemo krenuti od sebe, od promjena, postavljanja jasnih ciljeva i politika, približavanja građanima te rješavanja problema koji ljude svakodnevno muče i podizanja standarda naših sugrađana", zaključio je Bilić.

Zahvalio je i dosadašnjem predsjedniku županijskog SDP-a Ranku Ostojiću na dosadašnjem radu i doprinosu stranci, naglasivši kako će Ostojić i dalje imati važnu ulogu kao potpredsjednik SDP-a Hrvatske. Osvrnuo se i na novo vodstvo splitskog SDP-a koje predvodi Sandro Glumac, istaknuvši kako očekuje novu dinamiku i jačanje stranke u Splitu.

"Sandro donosi novu energiju, ali još je važnije to što je uspio okupiti velik broj ljudi unutar splitskog SDP-a. Više nema podjela i više se ne bavimo sami sobom, nego želimo stvarati politike koje će Split, kao motor razvoja ovog dijela Hrvatske, pretvoriti u moderan mediteranski grad. Već sada imaju nekoliko kvalitetnih inicijativa i vjerujem da će se to vidjeti i na sljedećim lokalnim izborima kroz puno bolji rezultat", zaključio je Bilić.