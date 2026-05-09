FOTOGALERIJA Spektakl u Spinutu: Cambridge obranio naslov, Oxford slavio u ženskoj konkurenciji Regate Sveti Duje

U sjajnoj atmosferi ispred Hrvatskog veslačkog kluba Gusar, u spinutskom akvatoriju održan je prvi natjecateljski dan 24. Međunarodne veslačke regate Sveti Duje, jednog od najuglednijih sveučilišnih veslačkih natjecanja u Europi.

Regata, koja već više od dva desetljeća povezuje vrhunski sport, akademsku zajednicu i međunarodnu suradnju, i ove je godine u Split dovela brojna velika imena studentskog veslanja. Ovogodišnje izdanje okupilo je 28 elitnih studentskih posada iz cijele Europe, a posebnu pozornost ponovno su privukli tradicionalni sudionici i najveći rivali studentskog veslanja – Oxford i Cambridge.

Oxford nastavio pobjednički niz u ženskoj konkurenciji

U ženskoj konkurenciji slavile su studentice Oxforda, nastavivši tako impresivan pobjednički niz nakon povijesnog uspjeha na ovogodišnjem Boat Raceu na Temzi, gdje su prvi put nakon deset godina stigle do pobjede.

Oxford je u Split stigao u iznimno snažnom sastavu, predvođen aktivnim reprezentativkama Heidi Long i Esther Briz Zamorano, čime je dodatno potvrđena visoka kvaliteta i međunarodna razina ovogodišnje regate.

Drugo mjesto osvojile su studentice Cambridgea, dok je brončana medalja pripala posadi Sveučilišta u Zagrebu.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u muškoj konkurenciji. Nakon kvalifikacijskih utrka uslijedilo je iznimno dinamično finale u kojem je Cambridge još jednom pokazao kvalitetu aktualnih pobjednika Boat Racea te obranio prošlogodišnji naslov na Regati Sveti Duje.

Oxford je utrku završio na drugom mjestu, dok je posada Sveučilišta u Splitu osvojila broncu nakon dramatične završnice i photo-finish raspleta. Njihov uspjeh izazvao je veliko oduševljenje domaće publike okupljene u Spinutu. Aktualni europski sveučilišni prvaci sa Sveučilišta Tartu ovoga su puta ostali bez medalje.

Premijerno održano studentsko Prvenstvo Hrvatske

Natjecateljski program otvoren je premijernim izdanjem studentskog Prvenstva Hrvatske, u kojem su nastupili Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu i domaćin Sveučilište u Splitu. Najuspješnija je bila upravo splitska posada, koja je tako pred domaćom publikom na najbolji način otvorila veslački vikend u Splitu.

U nedjelju Utrka legendi na Rivi

Program Regate Sveti Duje nastavlja se u nedjelju revijalnim utrkama te tradicionalnom Utrkom legendi na splitskoj Rivi. Ondje će snage odmjeriti bivši olimpijci, svjetski prvaci i veslačke legende Oxforda, Cambridgea i Splita. Početak utrka zakazan je za 11 sati, dok će završna dodjela pehara biti održana na Peristilu u 13:15 sati.