Možemo Split na Dan pobjede i Dan Europe: "Antifašizam je temelj svakog pravednog i demokratskog društva"

Politička platforma Možemo Split obilježila je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe objavom teksta mlade Leonore Karabatić iz svoje splitske grupe, istaknuvši važnost borbe protiv dezinformacija i pokušaja povijesnog revizionizma.

Iz Možemo Split poručili su kako su ponosni na mlade ljude koji, kako navode, prepoznaju da se "granice istine i laži sustavno brišu" te da se dezinformacijama pokušavaju umanjiti neupitne istine o tome što je pobijeđeno u Drugom svjetskom ratu. "Ponosni smo na nju i na sve mlade ljude koji su danas svjesni da se granice istine i laži sustavno brišu, da se dezinformacijama pokušavaju umanjiti neupitne istine o tome što je pobijeđeno u Drugom svjetskom ratu i da je njihov doprinos u borbi protiv takvih pokušaja važniji nego ikad", objavili su iz Možemo Split.

Zahvalili su i ekipi iz Direkta, navodeći da su se pridružili i pomogli u obilježavanju ovog dana.

"Pobjeda nad režimima mržnje nije došla sama od sebe"

U tekstu koji je prenijela platforma Možemo Split, Leonora Karabatić istaknula je kako Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe nisu samo datumi u kalendaru, već podsjetnik na stalnu borbu za mir, slobodu, solidarnost i jednakost.

"Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe nisu samo datum u kalendaru, oni su podsjetnik na neprestanu borbu za mir, slobodu, solidarnost i jednakost", navodi se u objavi. Dodaje se kako pobjeda nad režimima mržnje, rasizma i nejednakosti nije došla sama od sebe, nego zahvaljujući milijunima ljudi koji su se suprotstavili i žrtvovali za društvo u kojem, kako se ističe, čovjek vrijedi više od svoje nacionalnosti, vjere ili bilo kojeg drugog obilježja.

U objavi se naglašava i kako Europa počiva na obećanju da se takva mržnja neće ponoviti. Prema navodima iz teksta, europska ideja trebala bi se temeljiti na solidarnosti među narodima, socijalnoj pravdi i neprestanoj borbi protiv pokušaja revizije prošlosti. "Upravo Europa počiva na temelju obećanja da se takva mržnja neće ponoviti. Smatramo da se i ona treba prvenstveno temeljiti na solidarnosti među narodima, socijalnoj pravdi i neprestanoj borbi protiv pokušaja revizije prošlosti", stoji u objavi.

Upozorenje na rast nacionalizma

Posebno su upozorili na današnji kontekst, navodeći da su pokušaji promjene slike povijesti veći nego ikada. U tekstu se ističe i zabrinutost zbog širenja nacionalizma, za koji tvrde da je zaogrnut ideologijama koje su u prošlosti prouzročile milijune žrtava. "Danas se antifašizam prikazuje kao ekstremna ljevičarska ideologija, ali NE, nećemo dozvoliti da se stvara pogrešna slika jer antifašizam bi trebao biti temelj naše države, Europe i svijeta. Antifašizam je temelj svakog pravednog i demokratskog društva!", poručuje se u objavi.

"Borba se nastavlja"

Iz Možemo Split zaključili su kako je važno prisjetiti se Dana pobjede nad fašizmom upravo zato da se, kako navode, ne bi posustalo u obrani vrijednosti izborenih tom pobjedom. "Borba se nastavlja i zato je važno prisjetiti se današnjeg dana kako ne bismo posustali i kako bismo obranili ono što nam je osigurano tom pobjedom!", navodi se u tekstu.

Objavu su zaključili čestitkom građanima povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe.

"Možemo Split vam želi sretan Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe i ne odustajemo!!"