DINAMO – HAJDUK 2-0: Poraz Hajduka u posljednjem ovosezonskom derbiju

Nogometaši Hajduka danas su početkom od 16 sati igrali protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 2:0.

Hajduk i Dinamo ove su sezone odigrali tri susreta, u dva je pobijedio Dinamo, a jedan je susret ostao neriješeno.

U 6. su minuti BBB zapalili vlastiti udarni transparent, vatrogasci su pojurili ispod sjeverne tribine Maksimira, ali transparent je skinut. Na terenu su prvi zaprijetili dinamovci, u 11. je minuti Bakrar je pucao iskosa, nije bio precizan. U 14. je minuti Goda ubacio s lijeve strane u šesnaesterac, Marešić je odbio u aut.

U 15. je minuti Bakrar pao u kaznenom prostoru, no dobio je žuti karton zbog simuliranja. Četiri minute potom Livaja je odigrao za Almenu koji mu je išao vratiti pas, no obranio se Dinamo. U 22. je minuti Dinamo poveo: Mišić je nabacio na drugu stativu, Bakrar je pobjegao obrani i zabio za 1:0. Šest minuta potom Almena je pao u šesnaestercu nakon duela sa Zebićem koji je ušao čvrsto, no ni VAR ni sudac nisu se oglasili.

U 33. je minuti požutio Goda zbog povlačenja Pukštasa. Pet minuta kasnije Brajković je ostao ležati nakon duela s Hoxhom, no ubrzo se pridigao i nastavio s igrom. U 42. je minuti Bamba bio u prilici, no Valinčić je blokirao njegov pokušaj iz blizine. Minutu je potom pucao Stojković, točno u Silića.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Zajc je tražio Belju i pronašao ga, a onda je potonji htio odigrati dupli pas, no Silić je pokupio loptu.

Početkom drugog dijela Brajkovića je zamijenio Hodak. U 50. je minuti Beljo pokušao prebaciti Silića, no nije bio precizan. Minutu nakon s druge je strane pokušao Almena, Livaković je obranio. U 53. je minuti Pukštas pobjegao obrani Dinama, no nije dobro zahvatio Raçijev loptu. Četiri je minute potom požutio Sigur. U 58. su minuti kod Dinama Bakrara, Zajca i Hoxhu zamijenili Lisica, Bennacer i Vidović.

U 61. je minuti Stojković izveo slobodni udarac, Silić je uhvatio loptu. Minutu potom Rebić je zamijenio Bambu. U 65. je minuti Dinamo udvostručio vodstvo: Lisica je ubacio s desne strane, Silić je bio neodlučan, a Beljo iz onda blizine glavom poslao loptu u mrežu za 2:0. Pet minuta potom Livaja je pokušao atraktivno škaricama, Livaković je odbio u korner. U 72. je minuti Dinamo imao kontru, Silić je bio na mjestu. Minutu potom Stojkovića je zamijenio Soldo.

U 75. jer minuti igra zaustavljena zbog Torcidine bakljade, a već minutu potom Melnjaka i Almenu zamijenili su Hrgović i Šego. Igra je nastavljena u 79. minuti, a tri minute nakon Sigur je ostao ležati na travnjaku signalizirajući bol i nemogućnost nastavka s igrom, zamijenio ga je Huram. U 87. je minuti požutio Rebić, a Dinamo je dvije minute nakon bio blizu trećeg pogotka, no Beljo je pucao točno u vratnicu.

U prvoj je minuti sedmominutne sudačke nadoknade Beljo pucao iskosa, lopta je otišla pored gola, a minutu nakon Mišića je zamijenio Topić. U četvrtoj je minuti Vidović pucao s ruba kaznenog prostora, Silić je bio na mjestu.

To je ujedno bila posljednja prilika ovosezonskog derbija u kojima Hajduk nije upisao nijednu pobjedu.

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

Klupa: Nevistić, Filipović, Bennacer, Vidović, Tabinas, Soldo, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Topić, Šunta, Cordoba

HAJDUK: Silić - Brajković, Marešić, Raçi, Melnjak - Sigur, Pajaziti, Pukštas - Almena, Livaja, Bamba

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Diallo, Guillamon, Rebić, Šego, Huram, Čupić, Hrgović, Durdov, Hodak