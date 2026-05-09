Potres zatresao Zagreb i okolicu: "Čulo se kao grmljavina"

Slab potres magnitude 1,4 prema Richteru pogodio je danas u 15:10 sati Zagreb i šire područje okolice.

Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa zabilježen je 24 kilometra jugoistočno od Zagreba te 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice. Potres se dogodio na dubini od 30 kilometara.

Građani prijavili tutnjavu i podrhtavanje

Iako je riječ o potresu slabije magnitude, dio građana osjetio je podrhtavanje tla. Na stranici EMSC-a pojavili su se komentari stanovnika koji su opisali što su doživjeli.

"Ovaj put zvuk kao grmljavina", napisao je jedan stanovnik Petrinje. Sličan dojam imao je još jedan stanovnik Petrinje. "Tutnjava i malo zatreslo, neugodan osjećaj", objavio je.

Neki ga nisu doživjeli dramatično

S druge strane, dio građana potres nije posebno uznemirio. Jedan stanovnik Zagreba kratko je poručio: "Ništa strašno. Normalna pojava."