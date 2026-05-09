Policajac sletio s ceste, nazvao prijatelja da preuzme krivnju

Policijski službenici PU virovitičko-podravske dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca u dobi od 33, 53 i 58 godina zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela. Među osumnjičenima je i 33-godišnji policijski službenik koji je, kako se sumnja, izvan službe skrivio prometnu nesreću pa s dvojicom suučesnika organizirao prijevaru osiguranja, piše PU virovitičko-podravska.

Policajac skrivio nesreću pa nagovorio drugog da preuzme krivnju

Sumnja se da je 33-godišnji policajac 20. prosinca 2025. godine oko 1:30 u mjestu Gradina, vozeći automobil u vlasništvu 58-godišnjaka, izazvao prometnu nesreću. Policija navodi da je zbog neprilagođene brzine i sumnje da je bio pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste te udario u betonski temelj i metalnu ogradu u vlasništvu jedne tvrtke.

Nakon nesreće, 33-godišnjak je kontaktirao 53-godišnjaka i zatražio od njega da policiji lažno prijavi kako je on upravljao vozilom, što je ovaj i učinio.

Vlasnik vozila naplatio štetu, policajac suspendiran

Na temelju lažne prijave, 58-godišnji vlasnik automobila podnio je osiguravajućem društvu zahtjev za naknadu štete, nakon čega mu je isplaćen iznos od 23.000,45 eura. Po dovršetku istraživanja, protiv sve trojice podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici.

Policajac (33) je prijavljen zbog poticanja na ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganja u prijevari. Muškarac (53) koji je lažno preuzeo krivnju prijavljen je za ovjeravanje neistinitog sadržaja i pomaganje u prijevari, dok je vlasnik vozila (58) prijavljen za prijevaru.

Načelnik PU virovitičko-podravske donio je rješenje o udaljenju 33-godišnjeg policajca iz službe te će protiv njega biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.