VIDEO Grše zapalio Pjacu: Koncert je počeo, trg ispunjen do posljednjeg mjesta

Split je večeras u znaku odlične atmosfere. Koncert popularnog Grše na Pjaci je počeo, a jedan od najljepših splitskih trgova ispunjen je do posljednjeg mjesta.
Već s prvim taktovima i prvim hitovima, karizmatični reper iz Dalmacije zapalio je atmosferu i podigao publiku na noge. Brojni građani i turisti uživaju u energičnom nastupu, a Pjacom odjekuju pjesme koje posljednjih godina dominiraju regionalnim glazbenim ljestvicama i broje milijunske preglede.
Grše je još jednom pokazao zašto slovi za jednog od najtraženijih domaćih izvođača, poznatog po snažnoj povezanosti s publikom i koncertima punima energije.
Koncert na Pjaci je u tijeku, atmosfera je sjajna, a Split večeras pleše i pjeva uz Gršine najveće hitove.
Ulaz je besplatan.
