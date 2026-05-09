VIDEO Grše zapalio Pjacu: Koncert je počeo, trg ispunjen do posljednjeg mjesta

Split je večeras u znaku odlične atmosfere. Koncert popularnog Grše na Pjaci je počeo, a jedan od najljepših splitskih trgova ispunjen je do posljednjeg mjesta.

Već s prvim taktovima i prvim hitovima, karizmatični reper iz Dalmacije zapalio je atmosferu i podigao publiku na noge. Brojni građani i turisti uživaju u energičnom nastupu, a Pjacom odjekuju pjesme koje posljednjih godina dominiraju regionalnim glazbenim ljestvicama i broje milijunske preglede.

Grše je još jednom pokazao zašto slovi za jednog od najtraženijih domaćih izvođača, poznatog po snažnoj povezanosti s publikom i koncertima punima energije.

Koncert na Pjaci je u tijeku, atmosfera je sjajna, a Split večeras pleše i pjeva uz Gršine najveće hitove.

Ulaz je besplatan.