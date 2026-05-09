Slavlje Dubrovnika! Sinjani poraženi na jugu Dalmacije

Košarkaši Dubrovnika i Alkara danas su od 19 sati odmjerili snage u sklopu 33. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 87:70 koji su rezultatski bili bolji u prve tri četvrtine (22:15, 21:10, 22:21), dok je u posljednjoj bolji bio gost (22:24).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Marčinković s 13 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom, a potom Jukić s 12 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom; Klepo s 10 poena i 2 ukradene lopte; Krešić s 9 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Tomašević s 9 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Šiško s 5 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Gordon s 4 poena, 4 skoka i 1 blokom; Matulina s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Karamarko s 2 poena, 1 skokom i 5 asistencija; Domazet s 2 poena, 1 skokom, asistencije i 1 ukradenom loptom te Cvitanović i Spaleta s 1 poenom.

Alkar je regularni dio sezone završio kao devetoplasirani.