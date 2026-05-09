FOTOGALERIJA Jadran izborio finale Eurokupa nakon drame u Budimpešti

Jadran je u finalu Eurokupa! Hrvatski prvak u dramatičnoj je uzvratnoj utakmici polufinala u Budimpešti svladao BVSC rezultatom 14:12 i tako osigurao plasman u samu završnicu europskog natjecanja.

Splićane u finalu čeka francuski Marseille, no za najavu velike borbe za trofej bit će još vremena. Ono što se dogodilo u Mađarskoj zaslužuje puno više od tek nekoliko rečenica.

Jadran kontrolirao susret, ali drama je stigla na kraju

U vatrenoj atmosferi budimpeštanskog bazena Jadran je od samog početka držao kontrolu utakmice. Iako je BVSC pred domaćim navijačima prijetio sa svih strana, hrvatski prvak tijekom cijelog susreta nije dopustio Mađarima da preuzmu vodstvo.

Domaćin je nekoliko puta uspijevao doći do izjednačenja — bilo je 2:2, 7:7, 9:9, 10:10 i 12:12 — ali Jadran je svaki put imao odgovor.

Posebno raspoložen bio je Jere Marinić Kragić, koji je postigao čak sedam pogodaka. Velik doprinos dao je i vratar Marko Bijač s nekoliko ključnih obrana, dok je obrana Jadrana u najvažnijim trenucima pronalazila prava rješenja.

U posljednjih šest minuta susreta Jadran se našao u velikim problemima. Zbog tri osobne pogreške utakmicu su morali napustiti Butić, Ćurković, Zović i Pejković, što je domaćinu otvorilo prostor za veliki pritisak.

BVSC je četiri i pol minute prije kraja stigao do 11:11 te imao čak dva napada za prvo vodstvo na utakmici. Ipak, Jadran se izvukao — najprije je obranio Bijač, a potom je Splićane spasila i vratnica.

Sedamnaestogodišnji Skejić junak završnice

Kada se utakmica lomila, odgovornost je preuzeo 17-godišnji Nardo Skejić. Tri minute prije kraja pogodio je za novo vodstvo Jadrana i utišao budimpeštanski bazen.

U završnici je još jednom zablistao Marinić Kragić, koji je atraktivnim lobom 37 sekundi prije kraja praktički riješio pitanje pobjednika. Konačnih 14:12 postavio je upravo Skejić, potvrdivši veliko slavlje Jadrana i plasman u finale Eurokupa.

Splićani sada mogu početi razmišljati o Marseilleu i velikoj prilici za europski trofej.

Semafor BVSC – Jadran 12:14

Četvrtine: 3:4, 4:3, 2:3, 3:4 BVSC: Gyaapjas 8 obrana, Tatrai 3, Mor, Shushiashvili, Csacsovszky 2, Ekler 1, Jansik, Szeghalmi 1, Kovacs, Meszaros 4, Bundschuh, Batizi 1, Korom, Simon.

Trener: Daniel Varga. Jadran: Bijač 11 obrana, Matković 1, Marinić Kragić 7, Radan, Butić, Pejković, Ćurković 1, Zović, Berehulak, Nemet, Fatović 3, Dužević, Čelar, Skejić 2.

Trener: Jure Marelja.