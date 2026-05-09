Splitski Jadran izborio finale Eurocupa nakon drame protiv BVSC-a, za trofej protiv Marseillea

Vaterpolisti splitskog Jadrana plasirali su se u finale Eurocupa nakon što su u dvije utakmice bili bolji od mađarskog BVSC Zugló. Splićani su slavili u oba polufinalna susreta, a ukupnim rezultatom 27:24 izborili su veliko europsko finale.

U uzvratnoj utakmici Jadran je nakon napete završnice u gostima pobijedio BVSC Zugló rezultatom 14:12 te potvrdio prolazak među dvije najbolje momčadi Eurocupa. Splitska momčad tako je i u drugom susretu pokazala kvalitetu i karakter, svladavši mađarskog predstavnika i na njegovu bazenu.

U finalu Eurocupa Jadran će igrati protiv francuskog CN Marseillea, koji je u drugom polufinalnom ogledu bio bolji od srpskog Radničkog.

Pred Splićanima je sada borba za europski trofej i jedna od najvažnijih utakmica sezone.

