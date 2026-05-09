Tijekom obilježavanja manifestacije Trnjanski kresovi na savskom nasipu danas je bilo napeto, a policija je privela nekoliko osoba zbog kršenja javnog reda i mira. Na nasipu se okupilo i nekoliko desetaka prosvjednika koji su uzvikivali parole i puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Saša Vejzagić, član Mreže antifašistkinja Zagreba, komentirao je za RTL kritike upućene organizatorima manifestacije.

Na tvrdnje prosvjednika da su Trnjanski kresovi u suprotnosti s Domovinskim ratom, Vejzagić je istaknuo kako su takve kritike neutemeljene.

Član antifašista o Trnjanskim kresovima: Ne dovodimo u pitanje Domovinski rat

"Ovo je manifestacija koja slavi antifašizam i Dan oslobođenja Grada Zagreba od fašizma i kvislinške Nezavisne Države Hrvatske. Ona nema nikakve veze s Domovinskim ratom, niti ga preispituje, niti dovodi u pitanje, niti se njime bavi. Ne znam kako bih odgovorio na te kritike, osim da nisu utemeljene", rekao je Vejzagić.

Osvrnuo se i na spominjanje zločina koji su se dogodili nakon oslobođenja Zagreba, što se posljednjih dana moglo čuti iz krugova Domovinskog pokreta.

"Nakon oslobođenja Zagreba, rat je na ovim područjima trajao još tjedan dana. Događaje u okolici treba promatrati u kontekstu toga da su se još uvijek vodile borbe protiv ustaških i njemačkih formacija koje su se povlačile i nastavile vrlo krvoločno boriti, pogotovo na područjima oko Zagreba i u sjevernoj Hrvatskoj", pojasnio je.