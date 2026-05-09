Dan Europe u Splitu. Nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola: "Vaši uspjesi nisu samo osobni uspjesi, nego i ponos vaših obitelji, škola i cijeloga grada"

Povodom Dana Europe danas je u Hrvatskom domu u Splitu održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima splitskih osnovnih i srednjih škola.

Grad Split tom je prigodom nagradio ukupno 54 učenika za iznimne rezultate, predanost i izvrsnost tijekom školovanja.

Dodjeli nagrada nazočili su gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta, njegov zamjenik Ivo Bilić i ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Mate Omazić.

"Danas slavimo vas učenike koji ste svojim trudom, radom i izvrsnošću pokazali koliko potencijala ima Split. Vaši uspjesi nisu samo osobni uspjesi, nego i ponos vaših obitelji, škola i cijeloga grada. Posebno želim zahvaliti roditeljima i nastavnicima koji vas prate, podržavaju i motiviraju na tom putu", rekao je gradonačelnik Šuta.