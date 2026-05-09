Noć tvrđava privukla brojne posjetitelje na klišku tvrđavu

Besplatan ulaz ponovno 15. svibnja

Ovogodišnja Noć tvrđava privukla je velik broj posjetitelja na klišku tvrđavu, objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.

Posjetitelji su i ove godine imali priliku uživati u posebnom programu na jednoj od najpoznatijih dalmatinskih utvrda, a dodatnu vrijednost događaju dala je Povijesna postrojba Kliški uskoci, koja je svojim vođenjem i prikazom oživljene povijesti posjetiteljima približila bogatu prošlost Klisa.

Vetma je zahvalio Kliškim uskocima na sudjelovanju i doprinosu programu, istaknuvši važnost ovakvih događanja u očuvanju povijesne baštine i promociji kliške tvrđave.

Iz Općine Klis najavljeno je i kako će sljedeći termin besplatnog ulaza na tvrđavu biti već 15. svibnja, na Međunarodni dan obitelji. Toga će dana posjetitelji ponovno imati priliku obići tvrđavu bez plaćanja ulaznice.

