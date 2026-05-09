Noć tvrđava privukla brojne posjetitelje na klišku tvrđavu

Ovogodišnja Noć tvrđava privukla je velik broj posjetitelja na klišku tvrđavu, objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.

Posjetitelji su i ove godine imali priliku uživati u posebnom programu na jednoj od najpoznatijih dalmatinskih utvrda, a dodatnu vrijednost događaju dala je Povijesna postrojba Kliški uskoci, koja je svojim vođenjem i prikazom oživljene povijesti posjetiteljima približila bogatu prošlost Klisa.

Vetma je zahvalio Kliškim uskocima na sudjelovanju i doprinosu programu, istaknuvši važnost ovakvih događanja u očuvanju povijesne baštine i promociji kliške tvrđave.

Iz Općine Klis najavljeno je i kako će sljedeći termin besplatnog ulaza na tvrđavu biti već 15. svibnja, na Međunarodni dan obitelji. Toga će dana posjetitelji ponovno imati priliku obići tvrđavu bez plaćanja ulaznice.