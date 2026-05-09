U Sinju otkrivene spomen-ploče zdravstvenim djelatnicima iz Domovinskog rata

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj jutros je na zgradi Samostana Gospe Sinjske svečano otkrio spomen-ploču u čast zdravstvenim radnicima sudionicima Domovinskog rata, istaknuvši njihov neizmjeran doprinos u najtežim trenucima hrvatske povijesti te važnost trajnog očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu, humanost i profesionalnost.

U sklopu dvodnevnog Simpozija "Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026.", koji je održan 8. i 9. svibnja u Alkarskim dvorima.

Simpozij je okupio brojne stručnjake, znanstvenike i predstavnike državnih institucija koji su kroz predavanja i rasprave progovorili o iskustvima zdravstvenih radnika i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kao i o spoznajama koje i danas imaju neprocjenjivu vrijednost u razvoju kriznog menadžmenta u zdravstvu. Poseban naglasak stavljen je na važnost edukacije i umrežavanja sustava pomoći u kriznim situacijama od prirodnih katastrofa do suvremenih sigurnosnih ugroza, uključujući i program edukacije Ambasadora Domovinskog rata.

Organizator simpozija bila je Hrvatska udruga medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata (HUMSTIDRZDR), uz pokroviteljstvo Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva zdravstva, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Sinja. Suorganizatori su bili Svetište Gospe Sinjske, 126. domobranska pukovnija Sinj i Udruga veterana 4. gardijske brigade, dok su partneri projekta Srednja strukovna škola Sinj, Viteško alkarsko društvo Sinj i Turistička zajednica Sinj.

U sklopu Simpozija otkrivene su dvije spomen-ploče – uz onu na Samostanu Gospe Sinjske, druga je postavljena i na zgradi Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – ispostava Sinj. Obje ploče trajni su podsjetnik na iznimnu ulogu zdravstvenih djelatnika koji su, uz branitelje, bili na prvoj crti obrane života i dostojanstva tijekom Domovinskog rata. Blagoslovio ih je fra Marinko Vukman, rektor Bazilike Gospe Sinjske.

Simpozij u Sinju još je jednom potvrdio važnost povezivanja iskustava iz Domovinskog rata s današnjim izazovima kriznog upravljanja u zdravstvu, ali i ulogu Sinja kao mjesta koje dostojanstveno čuva i promiče vrijednosti zajedništva, solidarnosti i odgovornosti.