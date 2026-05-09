KOVAČEVIĆ NAKON POBJEDE U DERBIJU: "Igrači koji su osvojili 2. i 3. mjesto na svijetu proizvod su hrvatskih trenera"

Nogometaši Hajduka danas su početkom od 16 sati igrali protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 2:0.

Na press-konferenciji održanoj nakon susreta na novinarska je pitanja odgovarao trener Dinama Mario Kovačević.

Kako ste Vi vidjeli utakmicu?

- Nema se što puno pričati, sve se vidjelo na terenu. Bili smo bolji na terenu, nismo odigrali na najvišem nivou, odmorili smo se za Kup, znali smo da nismo dugo pobijedili Hajduk ovdje. Drago mi je da smo pjevali s navijačima.

Pet trenera nije uspjelo pobijediti Hajduka. Sad ste dobili i Bennacera u top izdanju.

- Da, nije dugo bilo pobjede na Maksimiru, tražila se pobjeda. Znao sam da moramo danas pobijediti, u Kupu moramo biti još bolji, mogli smo biti još brži i ubaciti u veću brzinu. Veseli me da je Bennacer onakav kakvog, Zebić je povećao također tu konkurenciju. Bit ćemo još jači za finale Kupa.

Kako biste ocijenili Zebića?

- Nisam populist da stavljam mlade igrače reda radi, imali smo dobrih igrača koji su igrali dobro. Pokazali su da imaju čvrstu glavu. Dogodine ćemo imati i Dinamo 2, tu će još moći dobiti svoju priliku i nadam se da će se svi dobro razviti.

Biste li vjerovali velikoj bodovnoj razlici u odnosu na Hajduk?

- Nekad se činilo da ne radimo ništa, upali smo u malu krizu, ali radili smo i vjerovali, svaka je nova utakmica novo promišljanje. Kod igrača je velika želja da ovu sezonu okrunimo s dvije krune, iako ne želim podcjenjivati Rijeku. Zabili smo najviše golova u povijesti otkad je lige 10.

Beljo je ponovno zabio. Mislite li da je izbornik Dalić gledao ovu utakmicu?

- Siguran sam da je gledao, za Belju je bitno da je zabio jer je napadač. Previše cijenim izbornika, na terenu se treba pokazivati. Izbornik je dobro odlučivao do sada, nadam se da će tako i nastaviti i da će imati slatke brige.

Je li loša poruka za buduće HNL igrače da se igrač s 30 godina ne nađe na popisu u reprezentaciji?

- Tko god govori protiv HNL-a, netko je naučio nešto, primjerice Eduardo i Modrić. Vida je također napravio veliku karijeru… Svi su igrači naučili igrati nogomet u HNL-u, a ako sami sebe ne cijenimo, nije to dobro, ne može ni cijeli HNL tvoriti reprezentativnu ekipu. 90 % je igrača proizvod hrvatskih trenera i hrvatskih liga, oni su osvojili drugo i treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Je li treneri u HNL-u zaslužuju priliku?

- Ja sam sretan čovjek da sam prošao sve lige, igrao sam zadnju ligu do svoje bolesti prije 4-5 godina. Nisam igrao zbog novaca, igrao sam iz ljubavi. Sve je to hrvatski nogomet. Oni igrači koji su osvojili 2. i 3. mjesto na svijetu proizvod su hrvatskih trenera. Volim više hrvatske novinare, ma da i ružno napišu o meni, nego strani novinari.

Je li ovo Vaša najbolja sezona?

- Ne bih sad povlačio crtu, ne bih ni podcjenjivao Rijeku. Imamo još dvije utakmice, dat ćemo priliku mladim igračima koji ili nisu igrali ili su manje igrali.