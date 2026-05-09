GARCIA NAKON PORAZA U DERBIJU: "Nismo fizički najjača momčad u HNL-u"

Nogometaši Hajduka danas su početkom od 16 sati igrali protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 2:0.
Na press-konferenciji održanoj nakon susreta na novinarska je pitanja odgovarao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
Koja je bila razlika između Vas i Dinama na terenu?
- Mislim da nismo bili dovoljno visoko, ni mi ni oni. Oni su imali bolji i brži intenzitet. Nismo fizički najjača momčad.
Je li ovo realno stanje stvari?
- Ne znam, kao ni one utakmice s Rijekom i Varaždinom. Mogu samo reći da je teško natjecati se ako se neke stvari događaju u Klubu. Dinamo je pobijedio jer je igrao dobro, čvrsto i sigurno. Nismo ih pobijedili nijednom ove godine, to je realnost.
Jesu li dvije nadolazeće utakmice dovoljne za selekciju momčadi prije ljeta?
- Sportski je direktor tu za taj posao, ali imamo neka ograničenja. On radi na tome, naravno da će biti promjena.
Dinamo je bio brži u nekim dijelovima utakmice?
- To je ritam utakmice, sve je promjenjivo, nekad i teren može diktirati to. Nismo u nekim standardima u kojima je Dinamo ako želimo igrati Europu. Mislim da i Dinamo i Rijeka imaju dobre igrače, mi imamo također dobre igrače, no nedostaje nekoliko stvari.
Koliko ćete pokušati maknuti fokus s Marešića da ne bude glavni organizator igre?
- On je jako dobar na lopti, može poslati dobar pas, znam ga još od Istre. Koristimo njegove kvalitete u kojima je bolji od drugih stopera.
Je li Marešićeva budućnost vezni red?
- Mislim da ne. Više ga vidim kao centralnog braniča nego veznog igrača. Nekada je i teško donijeti neke odluke na terenu, to se tiče cijele momčadi.
Osjeti li se izostanak Krovinovića?
- Mislim da nismo bili pravi u prvom dijelu i kada nam netko nedostaje. Imali smo dobrih trenutaka s desne strane, Hodak je bio jako dobar, a s druge strane i Vidović. Imali smo jako dobre šanse, zabili su drugi gol i nakon toga utakmica je bila praktički gotova.