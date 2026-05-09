VIDEO Marić s dva pogotka donio Jadranu veliku pobjedu: Pločani sve bliže drugom rangu hrvatskog nogometa

Nogometaši Jadrana Luka Ploče upisali su važnu pobjedu na domaćem terenu svladavši NK Varteks Varaždin rezultatom 2:1. U borbenoj i sadržajnoj utakmici Pločani su došli do velika tri boda, a junak susreta bio je Nikola Marić, strijelac oba pogotka za domaću momčad.

Ovim trijumfom Jadran se još više približio plasmanu u 1. NL, koja se od iduće sezone širi. Kako sada stvari stoje, momčad iz Ploča dogodine bi trebala igrati drugi rang hrvatskog nogometa, što bi bio velik uspjeh za klub i potvrda odlične sezone.

Marić pogodio dvaput

Jadran je poveo u 37. minuti upravo preko Marića, no prednost domaćih trajala je kratko. Već minutu kasnije, u 38. minuti, Dino Kovačec pogodio je za izjednačenje Varteksa i vratio goste u utakmicu.

Ipak, početkom nastavka Jadran je ponovno stigao do prednosti. Nikola Marić u 46. minuti postiže svoj drugi pogodak na susretu, što se na kraju pokazalo i odlučujućim trenutkom utakmice. Do kraja dvoboja domaća momčad uspjela je sačuvati vodstvo i proslaviti vrijednu pobjedu.

Iz kluba poručuju: "Idemo dalje. Korak po korak"

Iz pločanskog kluba nakon susreta nisu skrivali zadovoljstvo.

"Velika tri boda ostaju na Jadranovu! Pobijedili smo Varteks 2:1 u još jednoj velikoj i borbenoj utakmici naših momaka. Junak pobjede bio je Nikola Marić s dva pogotka, a cijela momčad ponovno je pokazala karakter, energiju i ogromnu želju u borbi za vrh ljestvice", objavili su iz NK Jadran Luka Ploče.

U klubu su istaknuli kako je Varteks bio iznimno zahtjevan suparnik.

"Od prve minute igrali smo čvrsto, odgovorno i s pravim pristupom, ali treba priznati kako se Varteks pokazao kao vrlo kvalitetan i žilav protivnik koji nas je tjerao na maksimum tijekom svih 90 minuta. Čestitke cijeloj ekipi, stručnom stožeru i našim navijačima koji su još jednom bili naš veliki vjetar u leđa. Idemo dalje. Korak po korak", poručili su iz pločanskog kluba.

Pločani na pragu velikog iskoraka

Nova pobjeda dodatno je učvrstila ambicije Pločana u završnici sezone. Jadran je još jednom pokazao karakter, kvalitetu i mirnoću u ključnim trenucima, a tri boda protiv čvrstog Varteksa mogla bi imati veliku težinu u borbi za povijesni iskorak prema višem rangu.