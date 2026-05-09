FOTOGALERIJA Bacili smo đir centrom Splita: Boce Jacka i škovace leže po Matejušci i kod Prokurativa

Subotnje popodne u centru Splita donijelo je prizore koji nimalo ne idu na čast gradu pod Marjanom. Na Matejušci, jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija, ali i u blizini Prokurativa, na više se mjesta može vidjeti razbacano smeće.

Tijekom đira centrom grada zabilježili smo boce, staklo, opuške, plastične čaše, vrećice i drugi otpad koji se nalazi po šetnici, kamenim površinama i plaži.

Boce, staklo i opušci na Matejušci

Na Matejušci se smeće može vidjeti na više lokacija. Posebno se ističu odbačene boce alkoholnog pića Jack Daniel’s, komadi stakla, opušci i sitni otpad koji su ostavljeni po kamenim površinama i uz more.

Dio otpada nalazi se i na samoj plaži, među kamenjem, gdje su razbacane plastične boce i ambalaža. Prizori su tim neugodniji jer se radi o prostoru kojim svakodnevno prolaze brojni građani, turisti i šetači.

Smeća ima i kod Prokurativa

Slična slika dočekala nas je i kod Prokurativa. Na prometnoj gradskoj lokaciji, u blizini hotela Bellevue, na kolniku i oko betonskih ograda vidljivi su plastični otpad, čaše, vrećice i ostaci nakon boravka većeg broja ljudi.

Iako je riječ o samom centru grada, smeće je u subotu popodne ostavljeno na javnim površinama, što stvara dojam zapuštenosti i nebrige.

Split se sve više puni posjetiteljima, a javne površine u centru grada svakodnevno su pod velikim pritiskom. Upravo zato ovakvi prizori posebno upadaju u oči. Matejuška, Riva i prostor oko Prokurativa trebali bi biti ogledalo grada, no fotografije snimljene u subotu popodne pokazuju da se na pojedinim lokacijama gomila otpad koji nitko ne bi smio ostavljati za sobom.