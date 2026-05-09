Otac moderne umjetne inteligencije govorio o budućnosti svemira, a završnica Dana komunikacija spustila priču na ono što stvarno djeluje

Završni dan Dana komunikacija prilično je brzo ogolio razliku između onoga što dobro zvuči i onoga što stvarno stoji iza toga, a najjasnije se to vidjelo u predavanju Jürgena Schmidhubera, koji je obilježio posljednji dan festivala kreativnosti i komunikacija. Schmidhuber je otac moderne umjetne inteligencije i znanstvenik čiji se rad već desetljećima ugrađuje u sustave koji danas oblikuju način na koji informacije nastaju, distribuiraju se i interpretiraju.

U svom se predavanju Modern AI and the Future of the Universe pred punom glavnom dvoranom nije bavio projekcijama koje dobro zvuče, nego razlikom između onoga što umjetna inteligencija jest i onoga što joj se pripisuje. Govorio je o dugoročnom razvoju sustava koji uče, o ograničenjima koja se često zanemaruju u javnom prostoru, ali i o smjeru u kojem se istraživanja kreću kada se maknu kratkoročna očekivanja tržišta. Takav pogled pomiče raspravu izvan uobičajenih okvira i vraća ju na razinu razumijevanja – što tehnologija zaista radi, a što mi u njoj želimo vidjeti.

Ako je taj dio programa razdvojio što sustavi rade, nastavak je pokazao što ljudi s time rade kada trebaju donijeti odluku koja traje. Tu na scenu stupa Julie Supan, elitna brend strateginja iza ranog pozicioniranja YouTubea i osoba koja je sudjelovala u oblikovanju brendova poput Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda u trenucima kada su tek definirali što zapravo jesu.

Njezino predavanje nije ciljalo na inspiraciju, nego na strukturu – kako izgleda kada brend ima jasno definiranu ulogu, što znači donositi odluke koje imaju smisla i kada se okolnosti promijene te zašto većina problema u komunikaciji ne dolazi iz nedostatka ideja, nego iz nedostatka jasnoće. Kroz konkretne primjere pokazala je kako se gradi značenje koje može izdržati rast, konkurenciju i promjene kanala, bez potrebe da se svaki put iznova objašnjava što brend predstavlja.

KADA SADRŽAJ PRERASTE VLASTITI KONTEKST

Projekt The Wedding That Beat Titanic: 2 Million Reasons to Talk About Svadba predstavili su Igor Šeregi, redatelj filma Svadba, i Goran Turković (dizajner, Šesnić&Turković, član HURA-e i IAB-a Croatia) kroz konkretne brojke i odluke koje su dovele do toga da film nadmaši i Titanic kao najgledaniji u više zemalja regije. Kroz razvoj ideje, kreativne rizike i ključne odluke pokazali su kako priča koja nastaje iz lokalnog konteksta može dosegnuti milijunsku publiku i postati nešto što publika ne samo gleda, nego dijeli, komentira i vraća mu se.

POVJERENJE U SUSTAVE KOJE NE RAZUMIJEMO

Kako se umjetna inteligencija sve više koristi u svakodnevnoj komunikaciji, sve je vidljivije da problem često nije u tehnologiji, nego u načinu na koji s njom radimo. U okviru The Psychology of AI Boris Šurija, CEO Lexija i član IAB-a Croatia, i Andrijana Mušura Gabor, psihologinja i bihevioralna znanstvenica, pokazali su kako se obrasci poput anchoringa, confirmation biasa i potrebe za “sigurnim” odgovorima redovito pojavljuju u AI outputu, što objašnjava zašto toliko generiranog sadržaja zvuči predvidljivo. Kroz praktične primjere objasnili su kako promjena načina na koji se modelu postavlja zadatak utječe na kvalitetu rezultata i zašto razlika između prosječnog i korisnog outputa često ovisi isključivo o osobi koja ju koristi.

RADIO KOJI NE TRAŽI PAŽNJU, ALI JE IMA

Dok se većina medija natječe za vidljivost, postoje i oni koji funkcioniraju drugačije – tiše, ali dugoročnije. U raspravi Did Video Really Kill the Radio Star?, koju su organizirali Radio Grupa i Radio Istra, sudjelovali su Boris Jokić, znanstvenik i voditelj emisije Glazbeni kurikulum na Yammat FM-u, te Korado Korlević, edukator, astronom i dugogodišnji glas emisije Znanstveni leksikon – Pod zvijezdama na Radio Istri, uz moderaciju novinara i radijskog voditelja Damira Jurjevića. Kroz razgovor su pokazali kako radio ostaje duboko ukorijenjen u svakodnevici publike, u njihovim navikama, rutinama i lokalnim zajednicama, te zašto audio i dalje ima specifičnu ulogu koju drugi kanali ne mogu u potpunosti zamijeniti, čak ni u okruženju koje je dominantno vizualno.

Završni dan nije zatvorio pitanja, nego ih je precizirao. Nakon svega što je viđeno i izrečeno, ostaje jasna razlika između komunikacije koja izgleda uvjerljivo i one koja zaista mijenja ponašanje.

